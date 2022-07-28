Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi

28.07.2022 09:25

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Gaziantep'te bulunan bir gazino hakkında, "Suriyelilere ait, Türkler giremiyor" paylaşımında bulunmuştu. İddia ettiği işletmenin sahibinin Türk çıkması sonrası paylaşımını silen Özdağ, gerçek olmayan ifadeleri hakkında herhangi bir tekzip yayınlamadı.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili sürekli yanlış bilgiler vererek ülkedeki muhalif bir kesim üzerinde etki uyandırmayı başaran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, dün Gaziantep'te Suriyelilere ait olduğunu iddia ettiği gazinonun önüne giderek video çekti. Twitter hesabından videosunu paylaşan Özdağ, gösterdiği binaya Türklerin girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.

GAZİANTEP'TEKİ GAZİNONUN SAHİBİ TÜRK ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ

Bot hesap desteği aldığı bilinen Özdağ'ın yeni iddiası, kısa süre içerisinde binlerce paylaşım ve görüntülenme aldı. Birtakım muhalif kullanıcılar Suriyelilere ve hükümete nefret dolu ifadeler sarf etti.

Gaziantep'teki gazinonun sahibi Halil K. isimli bir Türk çıkınca paylaşımını apar topar silen Özdağ, gerçek olmadığı anlaşılan bir Suriyeli iddiası sonrası yine tekzip yayınlamadı.

"TÜRKLERİN GİRMESİ YASAK OLAN BİR KULÜP BURASI"

Özdağ'ın paylaşımında tahriklerle dolu sözler kullanarak, "Evet şimdi Gaziantep'in merkezindeyiz. Atatürk Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Burası bir ara sokak. Gördüğünüz gibi bir gece kulübü, gazino var. Suriyelilere ait. Türklerin girmesi yasak olan bir gece kulübü burası. Gaziantep, 700 bin Suriyelinin baskısı olması dışında bir de böyle bir ayrışmayı her bağlamda yaşıyor" dedi.

"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"

Ardından propagandasını yapan Ümit Özdağ, bir adım daha ileri gitti ve Suriyeli sığınmacıların çok sayıda Batılı devletin statüko mücadelesi yürüttüğü ve iç savaşın sürdüğü Suriye'ye zorla gönderileceğini belirtti.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile 1 senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız"

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Ümit Özdağ, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, 'Buraya Türklerin girmesi yasak' dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi - Son Dakika
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