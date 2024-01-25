Sık sık söylemleriyle tepkileri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ayaktakilere oturmalarını söyleyen Özdağ'ın bir gazeteciye karşı sarf ettiği "Ulan Afgan mısın otur yerine" sözleri ise tepki çekti.
Kayseri'de ziyaretlerde bulunan Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi. Salonda ön tarafın boş olduğunu belirten Özdağ, "Gelin bakalım şuralara, önleri dolduralım" dedi. Ardından ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" ifadelerini kullandı.
Özdağ ve salondakiler o anlarda kahkahalar atarken Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor - Son Dakika