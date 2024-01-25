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Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciye hakaret etti. Tek tek ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye ise "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" dedi. Bu ifadelere tepki yağıyor.

25.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 16:39
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Sık sık söylemleriyle tepkileri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ayaktakilere oturmalarını söyleyen Özdağ'ın bir gazeteciye karşı sarf ettiği "Ulan Afgan mısın otur yerine" sözleri ise tepki çekti.

"ULAN AFGAN MISIN?"

Kayseri'de ziyaretlerde bulunan Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi. Salonda ön tarafın boş olduğunu belirten Özdağ, "Gelin bakalım şuralara, önleri dolduralım" dedi. Ardından ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Özdağ ve salondakiler o anlarda kahkahalar atarken Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor
Ümit Özdağ\'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor
YORUMLAR (9)
  • Ali Fuat Seckin: Bende sana soruyorum sen Yahudi misin öyle ya kendini farklı görüyorsun çünkü bu üslup Yahudi üslubu Yanıtla 237 232
  • ökkeş Kalem: Adam adam Yanıtla 241 173
  • Astronot bilimi: Bu insanlık suçudur. Yıllarca Kürt kelimesini aşağıladı bu zihniyet. Halbuki tarihte Selahattin Eyyübi El Kürdi olduğunu bilse utanacak. Ayrıca tarihte Cemaleddin Efganiyi okusun bu iğrenç zihniyet ... Irkçılığı ALLAHÜ TEALÂ yasaklamıştır... Yanıtla 102 120
  • ahmet şahin: Biz vatandaşsak saygılı olun, yabancıdan rahatsız oluyoruz. Yanıtla 82 110
  • Akif Çağran: Bunu ne zaman içeri alacaklar çok merak ediyorum dışarıda dolaşması çok büyük fitne Yanıtla 93 81
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  • Ali Arslan: Adam gibi adam hep doğrulara vurgu yapıyor Yanıtla 33 54
  • güneş güneş: bundan bir cacık olmaz Yanıtla 43 34
  • Necati Kaya: Din ırkçılığı ümmetcilikte en az ırkçılık kadar tehlikeli ve saçmadır. 34 40

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor - Son Dakika
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