Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü, Hakan Atilla, İzmir Çeşme'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Siyaset yapmak için Zafer Partisi'nin uygun adres olduğunu belirten Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi'ni görüyorum" ifadelerini kullandı.
Özdağ'ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini söyleyen Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.
Oda TV'nin haberine göre Atilla, Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kısmet" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'dan Hakan Atilla'ya ''Zafer Partisi'ne katıl'' teklifi - Son Dakika
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