Ümit Özdağ'dan "Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi" çıkışı - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan "Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi" çıkışı

31.01.2023 13:46

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması konusundaki çağrı ve ısrarlarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Yavaş'a dikkat çeken bir çıkış geldi. Özdağ katıldığı canlı yayında "Mansur Bey aday olmak istemiyorsa olmaz ne yapalım. 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa o da onun meselesi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden ve son dönemde 6'lı Masa'ya Yavaş'ı aday göstermesi konusunda çağrı üstüne çağrı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerle yine gündem yarattı.

"MANSUR BEY ADAY OLMAK İSTEMİYORSA İSTEMİYOR NE YAPALIM"

Sunucunun "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir talebiniz ya düşünceniz var mı?" sorusuna Özdağ, "Aylardan beri Mansur Bey'i benim dışımda destekleyen biri yok. Benim kadar Mansur Bey kendisini desteklemiyor ama benim de bir sınırım var. Mansur Bey aday olmak istemiyorsa, aday olmak istemiyor ne yapalım.

"CUMHURBAŞKANI OLMAK AYNI ZAMANDA BİR İDDİAYI GEREKTİRİR"

Ben belediye başkanı olarak kalıp İstanbul'un, Ankara'nın çöplerini temizleyeceğim diyorsan o da onun meselesi. Ama cumhurbaşkanı olmak aynı zamanda bir iddiayı gerektirir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu iddiayla Türk halkının önüne çıkıp destek istemesi lazım.

"KEMAL BEY'DEN İZİN ALMADAN ADAY OLAMIYORSANIZ..."

'Ben Kemal Bey'den izin almadan cumhurbaşkanı adayı olmam...' Eğer Kemal Bey'den izin almadan aday dahi olamıyorsanız bu ülkeyi yönetme iddiasına zaten sahip olamazsınız. O yüzden Mansur Bey'in artık cesur davranmasının zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.

YORUMLAR (6)
  • Bilal Bilal: Bu adamı seviyorum..lafı dolandırmadan söylüyor..6 li masa seçimi bile bile hediye ediyor ?? Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Ali Aydin: Madem kendine çok güveniyorsun, sen çık aday ol. Hadi 100 bin OY Topla’da görelim seni, demekki bu millet sana güvenmiyor Ümit Özdağ… Senin işin gücün olay, karmaşa, kaos çıkarmak… Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Özdağ: Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi Özdağ: Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan 'Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi' çıkışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan "Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi" çıkışı - Son Dakika
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