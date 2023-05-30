Ümit Özdağ'dan "yerel seçim" mesajı: MHP ve İYİ Parti ile ortak aday çıkarılabilir

Bu sabah Halk TV'de bir canlı yayına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlere ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"3 PARTİNİN BİRLİKTE ADAY ÇIKARMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerde bazı bölgelerde MHP'yle işbirliği yapabileceklerini belirten Özdağ, "Diyelim yerel seçimlerde 'X' ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi'ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti'ye gidip 'Şu adayı destekleyelim' dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP'yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana'da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum. Hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu." dedi.

"SEÇİM SONUCUNA POLİTİK OLARAK SAYGIM YOK"

Sığınmacılar hakkında da konuşan Özdağ, "Sığınmacı tehlikesini herkes görüyor. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen hariç. Seçim sonucuna politik olarak saygım yok. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı. Ülkesinin işgal edilmesi, kaynakların soyulması ve Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi sonucunu doğuracak şekilde oy kullanıldı" ifadelerini kullandı.