Ümit Özdağ, Eskişehir Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, Eskişehir Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı

Ümit Özdağ, Eskişehir Kitap Fuarı\'nda söyleşiye katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 3. Eskişehir Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı. Özdağ, programın ardından, Afganistan uyruklu bir kadın ve kızını yaralayan iki genç hakkında verilen mahkumiyet kararları kesinleşen aileleri ziyaret etti ve destek sözü verdi.

28.04.2024 19:49
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "3. Eskişehir Kitap Fuarı"nda söyleşiye katıldı.

Ümit Özdağ, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye iştirak etti, sonrasında imza günü etkinliği düzenledi.

Özdağ'a Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl eşlik etti.

Özdağ, programın ardından, 5 Şubat 2022'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde Afganistan uyruklu eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi yaralayan Abdulkadir Ahmadi'yi engellemek isterken bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada, haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşen Tolga Daşkıran (20) ve Hüseyin Şahin'in (20) ailelerini ziyaret etti.

Beş yıl hapse mahkum edilen Daşkıran ile 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan arkadaşı Şahin'in aileleriyle görüşen Özdağ, ailelere destek olacaklarını söyledi.

Ziyarette Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, gazetecilere, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, iki gencin zor durumda olan bir kadına ve kızına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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