Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek

21.05.2023 14:54

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna hazırlanırken Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulundu. İlk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Özdağ ve Oğan'ın destek verecekleri ismi yarın açıklaması beklenirken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yarın saat 14.00'te basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda...

GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulunurken; Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti. İttifakın hangi ismi destekleyeceği ise merak konusu oldu.

ÖZDAĞ, KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞECEK

Beklenen duyurunun yarın yapılması beklenirken dikkat çeken bir haber daha geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.

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Millet İttifakı, Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek - Son Dakika
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