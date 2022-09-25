Ümit Özdağ'ın azmettirmesiyle şiddet gördüklerini ileri süren Soner Çam açıklama yaptı: Haftaya genel kurulda aday çıkaracaktım

Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı toplantı sırasında yaşanan gerginliğin toplantı salonu dışına taşması ile parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı darp edildiği iddia edildi.

15-20 KİŞİ DARBETTİ İDDİASI

Toplantı sırasında çıkan gerginlikle salon dışında bir arbede yaşandığını kaydeden partili Soner Çam, "Bugünkü Kurucular Kurulu toplantısında (Ümit Özdağ) konuşmaları ile hep benim üzerime oynadı. Adeta içeride bir köstebek varmış gibi 'Buradan çıktıktan sonra bir grup toplantı yapacakmış' diye saldırıya geçti. Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz Türkiye'de iç savaş çıkaracak, kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz' dedim. Beni tekme tokatla dışarıya çıkardılar. Otelin bahçesine çıktığımızda Eskişehir Zafer Partisi Üyesi Çetin Davarcı'nın 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı" ifadelerini kullandı.

"HAFTAYA GENEL KURULDA ADAY ÇIKARACAKTIM"

Kurucular Kurulu Toplantısı ardından parti içindeki üyeler ile görüşüp 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek parti kurulu hakkında planlama yapacaklarını kaydeden Çam, "Ümit Özdağ azmettirerek 150-170 kişinin olduğu salonda beni apar topar dışarı attırıp darp ettirdi. Sonra da toplantıyı bitirdi. 20 Mart itibari ile de ben genel başkana muhaliftim. Parti içinde bir grubum vardı. Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım. Çoğu arkadaş, 'Aday olmayalım divan kurulunda bulunan 5 kişinin üstünü çizelim' dedi. Bugün de toplantıdan sonra bir yerde toplanıp karar verecektik. Genel Başkan Özdağ bunu duymuş ve bugün benim üzerime oynadı. Benim üzüldüğüm konu, Türk milliyetçisi geçinen 20 kişi, bir adamı darp ettiler. Halini görün" ifadelerini kullandı. Toplantı salonundan çıkan grubun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.