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Ümit Özdağ: İYİ Parti Zafer Partisi'ne de randevu verecektir - Son Dakika
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Ümit Özdağ: İYİ Parti Zafer Partisi'ne de randevu verecektir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk milletinin menfaatlerini ön planda tutarak siyaset yaptıklarını belirterek, İYİ Parti'nin HÜDA PAR'a randevu vermesi üzerine Zafer Partisi'ne de randevu vereceğini tahmin ettiklerini söyledi. Özdağ, ayrıca yerel seçimlerde iddialı isimlerle yarışacaklarını ve CHP ile işbirliği düşünmediklerini ifade etti.

Ümit Özdağ: İYİ Parti Zafer Partisi\'ne de randevu verecektir
15.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:46
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. HÜDA PAR'a randevu veren İYİ Parti genel merkezinin Zafer Partisi'ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Özdağ, Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin oylarının anketlerde yükseldiğini söyledi.

Bu yükselişin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleştiğini belirten Özdağ, "Ancak İç Anadolu'da, Karadeniz'de oylarımız seçimlerden bu yana stabil seyrediyor. Onun için bu bölgelerde de seçim öncesinde hem adaylarımızı tanıtmak hem de oy grafiğimizi yukarı çekmek üzere yoğun çalışma temposuna giriyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Sait" adının verilmesini eleştiren Özdağ, bu konuyu her platformda gündemde tutacaklarını dile getirdi.

Yerel seçim öncesinde ittifak arayışlarıyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Özdağ, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'ye bir çağrı yaptık. Bu çağrıda, 'Üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez içine alarak seçimde işbirliği gerçekleştirelim' dedik. Böyle bir işbirliğinin yüzde 20'lik potansiyeli temsil ettiğini, Türk milletini iki kutup arasında ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bu teklifimiz seçmen zemininde büyük sevinçle karşılandı ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de sayın Akşener'i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya cevap alamadık. Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. HÜDA PAR'a randevu veren İYİ Parti genel merkezinin Zafer Partisine de randevu vereceğini tahmin ediyoruz."

Özdağ, büyükşehirlerde iddialı isimlerle yerel seçimlere gireceklerini, tüm il ve ilçelerde de aday çıkarmayı istediklerini anlattı.

Bir gazetecinin, CHP ile yerel seçimde işbirliği düşünüp düşünmediği yönündeki sorusu üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

" Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile kol kola. Genel Başkanı Şeyh Sait'e 'hain' diyemeyen, Şeyh Sait isyanı sırasında katledilen birlerce yurttaşımızın akrabaları için elemlenmeyip, Şeyh Sait'in isyan sırasında öldürülen arkadaşlarının akrabalarının üzüntülerini gündeme alan bir siyasetçi. Bu söylediklerimin hiçbirisi zan değil. Bizzat Özgür Özel'in açıklamaları. Rahmetli Atatürk'ün ruhunu ağır şekilde incittiğini düşünüyorum Özgür Özel'in."

Kaynak: AA
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