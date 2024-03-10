Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya\'da aday tanıtım toplantısına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya'da partisinin belediye başkan adayları toplantısına katıldı, ziyaretlerde bulundu.
Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen aday tanıtım programında konuşan Özdağ, partilerine ilgi, alaka ve desteğin her geçen gün arttığını söyledi.
Özdağ, bu desteğin anketlerde gördükleri rakamların çok üstünde olduğunu belirterek, "Sokakta Zafer Partili olduğunu gösterip, bize destek vereceğini ifade edenler dışında sessiz, sakin ve kararlı şekilde Zafer Partisi'ne oy vermeye hazırlanan seçmen grubunun olduğunu da memnuniyetle görüyorum. Bunu Sakarya'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, İstanbul'da da 31 Mart seçimlerinde sandıklar açıldığı zaman göreceğiz." diye konuştu.
Partililerden, ilk gerçekleşecek seçimlerde en az iktidar ortağı olacaklarına inanmalarını isteyen Özdağ, hükümetin ve muhalefetin politikalarını eleştirdi.
Seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerden bahseden Özdağ, konuşmasının sonunda partisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Kolip ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret eden Özdağ'a, Dernek Başkanı İbrahim Şahin tarafından Türki cumhuriyetlerin bayraklarının rengini içeren kefiye (atkı) hediye edildi.
Kent merkezindeki Çark Caddesi'ni de gezen Özdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen Gençlik Konferansı'na katıldı.
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