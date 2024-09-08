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Politika

Özdağ'dan Ekonomi ve Atatürk Vurgusu

Özdağ\'dan Ekonomi ve Atatürk Vurgusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de partisinin Çeşme İlçe Kongresi'ne katıldı. Özdağ, kongrede hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, partisinin Türkiye'nin bütün sorunlarını tespit eden ve çözüm önerisi getiren siyasi kadrolara sahip olduğunu belirtti.

08.09.2024 17:46
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de partisinin Çeşme İlçe Kongresi'ne katıldı.

Özdağ, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Zafer Partisi 2. Olağan Çeşme İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Özdağ, "Sadece sığınmacılar meselesini ve somut çözüm önerilerini Türkiye'nin gündemine getiren parti değildir partimiz. Zafer Partisi, Türkiye'nin bütün sorunlarını tespit eden ve çözüm önerisi getiren, getirdiği çözümleri de yaşama geçirecek siyasi kadrolara sahip." dedi.

Ümit Özdağ, CHP'nin politikalarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir partinin Atatürk tarafından kurulması ile o parti Atatürk'ün partisi olmaz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini tavizsiz savunan bir tek parti var o da Zafer Partisi. Atatürk'ün partisi Zafer Partisi. Biz utanmadan sıkılmadan gururla 'Şeyh Sait vatan hainidir' diyen Atatürkçüleriz. Birileri Kubilay'a hakaret ettiğinde Zafer Partisi olarak oradaydık, başkalarını göremedik. Onun için Atatürkçü olmak bayramdan bayrama seçimden seçime olmaz. Eğer Atatürkçüysen Atatürk'ün ilkelerini tavizsiz 24 saat 365 gün savunacaksın. Biz bunu yapıyoruz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Zafer Partisi İlçe Başkanı Ozan Erdoğan, güven tazeledi.

Kaynak: AA

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