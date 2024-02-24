Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da belediye başkan adaylarını tanıttı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Özdağ, partisinin oylarının arttığını belirterek Türkiye'yi dolaşarak halkın dertlerini dinlemeye devam ettiklerini söyledi. Programda Zafer Partisi'nin Antalya'daki belediye başkan adayları da sahneye çıktı.

24.02.2024 21:53
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, partisinin oylarının genel seçimden sonra daha da arttığını savundu.

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi dolaştıklarını anlatan Ümit Özdağ, Türk milletinin dertlerini dinlemeye ve siyasete taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Özdağ, konuşmasının ardından partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'daki belediye başkan adaylarını tek tek sahneye davet etti.

Programda Zafer Partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Ersöz, Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun, Akseki Belediye Başkan adayı Cemil Zıngal, Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner, Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca, Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş, Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya, Finike Belediye Başkan adayı Oğuzhan Genç, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Osman Ertürk, Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek, İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan, Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş, Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu, Kepez Belediye Başkan adayı Buğra Çağrı Yılmaz, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan, Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı, Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın, Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen ile Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa tanıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika

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