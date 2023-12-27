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Ümit Özlale, İzmir'in hak ettiği bütçeyi alacağını söyledi - Son Dakika
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Ümit Özlale, İzmir'in hak ettiği bütçeyi alacağını söyledi

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, seçilmesi halinde İzmir'in hak ettiği bütçeyi alacağını ve doğru kullanacağını söyledi. Özlale, İzmir'in altyapı, ulaşım, su ve çöp gibi sorunlarını çözmek için projeler ürettiğini belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarını doğru bulmadığını ifade ederek, İzmir'in pazarlık unsuru olmayacak kadar büyük bir şehir olduğunu vurguladı.

Ümit Özlale, İzmir\'in hak ettiği bütçeyi alacağını söyledi
27.12.2023 - 12:49,
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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, seçilmesi halinde İzmir'in hak ettiği bütçeyi alması için çalışacağını, aldığı bütçeyi doğru kullanacağını söyledi.

Özlale, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında projelerini anlattı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir'in altyapı, ulaşım, su ve çöp gibi alanlardaki sorunlarını çözmek konusunda iddialı olduğunu ifade eden Özlale, İzmir'i kültür sanat ve ticaretin buluştuğu yılın 12 ayı, günün 24 saati canlı bir şehir haline getirmek için projeler ürettiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Ümit Bey'in adaylığını İstanbul ve Ankara için pazarlık olarak görüyorum" şeklindeki açıklamalarını doğru bulmadığını ifade eden Özlale, "İzmir, Ankara ve İstanbul için pazarlık unsuru olmayacak kadar büyük bir şehirdir." dedi.

Özlale, seçildiği takdirde "kentin Ankara'dan hak ettiği bütçeyi alamadığına dair açıklamalarla sızlanmayacağını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bahanelerin arkasına yatmam. İzmir'in hak ettiği bir bütçe varsa bütün bakanlıkların, Cumhurbaşkanının kapısını aşındırırım. Çünkü o İzmir'in parası. Siyasette CHP ile AK Parti arasındaki çekişmenin İzmir'e zarar vermesine izin vermem. İki şey için söz veririm, bir İzmir için vizyon ve strateji vergisi oluştururken bütün paydaşlarla, halkın temsilcileri başta olmak üzere, onlarla beraber oluştururuz, bir ortak paydada buluşulur, o çerçevede hareket edilir. İkincisi, İzmir'in menfaatine olan bir şey varsa ben Ankara'da kamu kurumlarının önünde yatar ve İzmir'in hak ettiği o bütçeyi alırım."

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimin yeterli geliri oluşturamadığını, mevcut gelirin de önemli kısmın personel giderlerine gittiğini savunan Özlale, belediyede işe gelmeden maaş alan "bankamatik memurların" çalışmasına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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