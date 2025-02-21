UNEP'ten Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde moda ve tekstilde sıfır atık sağrısı - Son Dakika
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Politika

UNEP'ten Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde moda ve tekstilde sıfır atık sağrısı

UNEP\'ten Uluslararası Sıfır Atık Günü\'nde moda ve tekstilde sıfır atık sağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" dedi.

21.02.2025 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) paylaşımını da alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak özgün ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor."

Emine Erdoğan'ın alıntıladığı UNEP paylaşımında ise moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiği, bunun da saniyede bir kamyon dolusu giysinin yakılması veya çöpe atılması anlamına geldiği belirtildi. Sıfır Atık Günü'nün bu noktada odak noktasının moda ve tekstildeki atıklarla mücadele olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, "Atık Kirliliğini Yenin" hareketine katılınması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, UNEP'in sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin programlarda Sıfır Atık Vakfı ile işbirliği içinde olunacağı mesajı verildi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, UNEP ve UN-HABITAT iş birliğinde Sıfır Atık Günü tüm dünyada kutlanacak. Sıfır Atık Vakfı bu özel günün küresel sekreterya görevini üstlenirken, Sıfır Atık Günü'ne özel çalışmalar dünya genelinde planlanacak.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de eş sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı'nın Emine Erdoğan olduğunu açıklamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika UNEP'ten Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde moda ve tekstilde sıfır atık sağrısı - Son Dakika

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