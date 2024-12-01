Üniversite Öğrencileri Malatya'nın Tarihi ve Kültürel Mekanlarını Geziyor - Son Dakika
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Politika

Üniversite Öğrencileri Malatya'nın Tarihi ve Kültürel Mekanlarını Geziyor

Üniversite Öğrencileri Malatya\'nın Tarihi ve Kültürel Mekanlarını Geziyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Kültür Gezileri' etkinliği kapsamında, üniversite öğrencileri Malatya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Belediye Başkanı Sami Er, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

01.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Kültür Gezileri" etkinliğinde üniversite öğrencileri 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Malatya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler.

Rehberler eşliğinde yapılan gezi etkinliğinde Malatya'ya şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine Malatya'nın tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerini kapsayan gezi etkinliğinde Malatya'nın kültürel değerlerini ve tarihini yansıtan müzeler gezildi.

"Gençlerimizin yanındayız"

30 Kasımda düzenlenen gezi etkinliği çerçevesinde Sanat Sokağı'nda yer alan Sanat ve Eğitim Merkezinde (MABESEM) gençlerle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada gençlerle bir süre sohbet etti. Başkan Er, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Gençlerimiz, bizim en büyük önceliğimizdir. Onların sorunlarını dinliyor, taleplerini değerlendiriyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Bu gezilerle hem tarih bilincini geliştirmek hem de kültürel mirasımızı gençlerimize tanıtmak istiyoruz. İlkbahar aylarında ise ilçelerimizdeki kültürel ve tarihi mekanları da bu programlara dahil ederek kapsamı genişleteceğiz" dedi.

Öte yandan geziye katılan ve gezi etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite öğrenciler, "Malatya'da gezilmesi gereken önemli yerlerin olduğuna değinen İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Atlas Güler, "Malatya'ya Muş'tan geldim ve 4 yıldır Malatya'da yaşıyorum. 4 yıldır Malatya'da yaşamama rağmen görmediğim yerler olduğunu keşfettim ve gezide çok eğlendim. Bu nedenle katıldığım etkinlikte Malatya'nın tarihini bizlere yakinen tanıma imkanı sunan başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve ekibine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Habip Öztaş konuşmasında, "Düzenlenen gezi programını gerçekten çok güzel buldum. Malatya'nın kültürünü ve tarihini yakinen tanımak bizim için önemliydi. Bu etkinlikte emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi.

Gerçekleştirilen gezi etkinliği ile Malatya'yı yakından tanıma imkanı bulduklarını söyleyen Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Mehmet Hakan Arslan, " Şanlıurfa'dan Malatya'ya okumaya geldim. Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediyemize böylesine güzel tarihi mekanları bizlere gezdirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu gezi sayesinde Malatya'mızı daha iyi tanıyoruz. Ben Malatya'da bu kadar tarihi mekanın olduğunu bilmiyordum. Düzenlenen gezi etkinliği için de Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Malatya'nın zengin tarihe ve kültüre sahip oluğunu belirten Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Adama Gyork, "Malatya'ya Gambiya'dan geldim. Bugünkü gezide çok güzel yerleri gezdik. Malatya'nın tarihini ve kültürünü öğrendik. Gezi etkinliği dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üniversite Öğrencileri Malatya'nın Tarihi ve Kültürel Mekanlarını Geziyor - Son Dakika

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