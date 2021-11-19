Ünsal: "Paşiyan'a birileri oyun oynayarak barış sürecini sabote ediyor" - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, " Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a saldırması 7 askeri şehit etmeleri göstermiştir ki Ermeniler güvenilmez bir millettir" dedi.

Ermenilerin sivil insanları öldürmeye alışık olduklarını belirten Serdar Ünsal, "1915-1920 yılları arasında Anadolu'da sivil insanlara katliam yapanların torunları 1992 yılında Hocalı'da soykırım yapmış, onların torunları da bugün yenilgiye uğramalarına Karabağ'daki işgal ettikleri toprakları bırakıp kaçmalarına rağmen hala ateşkesi ihlal ederek Şuşa, Laçin ve Kelbecer istikametlerinde defalarca askeri provokasyonlara başvurmaktadır. Azerbaycan tarafından yaralananlar ve şehit olanlar vardır. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın provokasyonuna cevap vererek 2 Ermeni karakolunu ele geçirdi. Ermenilerin yaptığı bu saldırı barışı sağlayan Rusya'ya saygısızlık ve meydan okumadır. Rusya gerekeni yapmalı bu saygısızlığın hesabını Ermenistan'dan sormalıdır. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız. Olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan artık her saldırıya fazlasıyla cevap verecektir. Nitekim de vermiştir. 12 Ermeni askeri esir alınmış 15 'ten fazlada ölüleri vardır. Paşiyan oyuna gelmemelidir. Bir yandan barış istiyor diğer yandan da ateşkesi bozuyorlar. Paşiyan'a birileri oyun oynayarak barış sürecini sabote ediyor. Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Paşiyan yönetimini engellemek isteyen güçler ateşkesi bozarak barış sürecini engellemeyi amaçlıyor. Aksi takdirde Azerbaycan ordusu gereken dersi Ermenistan'a verecektir" şeklinde konuştu. - IĞDIR