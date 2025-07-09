Uraloğlu: 300 Milyar Dolar Ulaşım Yatırımı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Uraloğlu: 300 Milyar Dolar Ulaşım Yatırımı Yapıldı

09.07.2025 12:43
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 23 yılda 300 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı ile güvenli lojistik ağı oluşturduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Gerçekten bu vesileyle de altyapımızı dünya ticaretinin ve lojistiğin kalbi olma noktasında çok ciddi bir şekilde güçlendirdik" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 'ürün güvenliği' konusunda bilincin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve ürün güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla 'Ürün Güvenliği Haftası' açılış konferansı düzenlendi. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ürün güvenliğinin ülkedeki rekabet gücü ve ticari itibar için vazgeçilmez bir kriter olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz piyasadaki ürünlerin güvenli olması, bizim için gerekli teknik mevzuatlara uygun olup olmadığının denetiminin kamu tarafından yapılmasıyla ancak sağlanabilmektedir" diye konuştu.

"Ulaşım ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik"

Bakanlık olarak ürün güvenliği konusunun lojistik ve altyapı boyutuna özel önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Ürün güvenliği zincirinin her halkasında kaliteyi artırmak için bizler de katkı sağlamaya çalışıyor, titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü ürünlerin güvenle tüketicilere ulaşması veya sunulması yalnızca üretim süreçleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda etkin, hızlı ve güvenilir bir lojistik ağıyla da destekleniyor olması lazım. Siz ürünü ürettiniz ama üretim alanınızda duruyor. Tüketiciye ulaştıramadınız. Orada tam da biz devreye girip, katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu noktada bunu sağlayabilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Gerçekten bu vesileyle de altyapımızı dünya ticaretinin ve lojistiğin kalbi olma noktasında çok ciddi bir şekilde güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ulaşım ağlarıyla ürünlerin güvenli şekilde taşınması ve tüketiciye ulaşması için gayret içerisinde olduklarını aktaran Uraloğlu, "2022 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlı iken, bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında gelecek hedeflerinden bahsederek, "Dünya ticaretinin önemli bir bölümü denizcilik üzerinden yürütülüyor. Türk sahipli filo büyüklüğümüz 51,9 milyon detveyt ile dünyada 11'inci sırada. Elbette bizim için yeterli değil. İlk hedefimiz 10'uncu sıraya, sonra da daha yukarıya doğru çıkarmaktır" dedi.

"Dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri etkin bir şekilde kullanıyoruz"

Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda gelişen teknolojiyi etkin şekilde kullandıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca ürün güvenliği noktasında güvenli yollarla tüketiciye ulaşması için dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri ve teknolojileri de etkin bir şekilde kullanıyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerimiz, lojistik izlenilebilirlik çözümlerimiz ve modern altyapı yatırımlarımızla ürün güvenliği zincirinin her halkasını güçlendiriyoruz. Siber güvenlikte gerçekten çok mesafe kat ettik. Ülkemiz dünyada rol model gösterilen ülkelerden bir tanesi. Her türlü dijital ürünü ve sistemi korumak için yerli yazılımlarla biz siber güvenliğimizi de bu anlamda sağlıyoruz."

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uraloğlu: 300 Milyar Dolar Ulaşım Yatırımı Yapıldı - Son Dakika

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