Uraloğlu, İzmir 2. çevre yolu projesini bitirdiklerini açıkladı - Son Dakika
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Uraloğlu, İzmir 2. çevre yolu projesini bitirdiklerini açıkladı

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Uraloğlu, İzmir 2. çevre yolu projesini bitirdiklerini açıkladı
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Uraloğlu, İzmir 2. çevre yolu projesini bitirdiklerini açıkladı
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Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile görüşmesinde 2. çevre yolu projesini bitirdiklerini, finansman ve yapım yöntemini istişare ettiklerini söyledi. Görüşmede İZBAN’ın 136 kilometrelik hattı ve Konak-Karşıyaka tüp geçişi de ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmesine ilişkin, "İzmir'de 2. çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, İzmir'in ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik karayolu, raylı sistem ve denizcilik projeleri ele alındı.

Bakan Uraloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulundular. Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ihtiyaçları konusunda ortak yürütülebilecek projeleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

Bakanlık bünyesindeki ilgili ekiplerin kısa süre içerisinde İzmir'e gönderileceğini açıklayan Uraloğlu, "Gerek Karayolları olsun gerek bizim Altyapı Yatırımları, TCDD ve Tersane ve Kıyı Yapıları olsun, bunların hafif raylı sistemlerle beraber bütün ekiplerimizi İzmir'e hemen günler içerisinde inşallah göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Teknik incelemelerin ardından projelere ilişkin kararların netleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Sonra görev sorumluluk noktasında nasıl işbirliği yaparız, onu kabaca konuşmuş olduk" ifadelerini kullandı.

İZBAN için kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar

İZBAN'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ortak projesi olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattına ihtiyaçların görüşüldüğünü belirtti. Uraloğlu, "İZBAN konusu, İzmir Büyükşehir Belediyemizle Devlet Demiryolları İşletmemizin ortak projesi. 136 kilometrelik bir banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada" diye konuştu.

"İzmir'de 2. çevre yolunu konuştuk"

İzmir'de planlanan büyük ulaşım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, İzmir 2. Çevre Yolu Projesi'nde proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, "İzmir'de 2. çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"İzmir'in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin 2. çevre yolu"

İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarının çözümünde büyük projelerin yanı sıra daha küçük ölçekli müdahalelere de önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda İzmir'in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin 2. çevre yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte" diye konuştu.

Konak- Karşıyaka arasında tüp geçiş projesi değerlendirilecek

Uraloğlu, İzmir'de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatiflerin de gündeme geldiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daha önce gündeme getirdiği Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesine ilişkin Uraloğlu, "Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak'tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte planlanan İnciraltı-Çiğli geçiş projesine de değinen Uraloğlu, "Geçmişte İnciraltı'ndan Çiğli'ye doğru giden bir büyük projemiz var ama o hala feasible çıkmıyor. Ama bu yakından olan daha mantıklı gözüküyor. Bunun üzerinde çalışmış olacağız" ifadelerine yer veridi.

İzmir'de yat limanları ve rıhtımlar da ele alınacak

Denizcilik alanında İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz" dedi.

"Biz İZBAN'da Bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun İzmir'in ulaşım sorunlarına gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Karayolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların ele alındığını ifade eden Tugay, Bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

İZBAN'daki iş birliğine değinen Tugay, "Biz İZBAN'da Bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz ve bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İZBAN'la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız" şeklinde konuştu.

Tugay, şehir içi trafik sıkışıklığını azaltacak müdahaleler, raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni marinalar ve mevcut iskelelerin yenilenmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

Kaynak: İHA
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