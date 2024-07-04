Üsküdar Belediyesi\'nden Hilmi Türkmen\'in \'gayrimenkul satışı\' iddialarına yanıt

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan arsa ve dairelerle gündeme geldi.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN "SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE" PAYLAŞIMI

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Sahibinden satılık belediye" sözleriyle yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"EN AZ BORCU OLAN İKİNCİ BELEDİYE OLARAK TESLİM ETTİK"

Hilmi Türkmen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

"NE BU ACELE?"

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN TÜRKMEN'E YANIT GECİKMEDİ

Eski Başkan Hilmi Türkmen'in "gayrimenkul satışı" iddialarına ise Üsküdar Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi'nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, 'Satışı yapılmak üzere' Ak Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir.

"BELEDİYE BÜTÇESİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI İLE DENGELENMİŞ"

Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27'si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır. Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur.

"YENİ BİR SATIŞ PLANI VARMIŞ GİBİ YAPILAN PAYLAŞIMLAR GERÇEK DEĞİL"

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır. Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.