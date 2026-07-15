AK Parti\'den \'itibar suikastı\' tepkisi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediye Meclis Üyesinin bazı basın yayın organlarında AK Parti ile ilişkilendirilmesine dair basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Yapılan hem AK Partimize hem Talas Belediyemize bir itibar suikastıdır" dedi.

Yakalanan şahsın bazı basın yayın organlarında AK Parti Talas Belediye Meclis Üyesi olarak anıldığını söyleyen Başkan Okandan, "Bugün bir araya gelmemizin asıl mahiyeti 15 Temmuz gününde böyle bir basın toplantısını gerçekten yapmayı asla istemezdim. Bugün acılarımızı tazelediğimiz, bugün hatıralarımızı tazelediğimiz evlatlarımıza bu işin manevi duygularını aşılayabileceğimiz başka bir gündemle de var olmayı istemediğimiz bir gündü. Lakin dün akşam cereyan eden bir hadise, bir meclis üyesinin uyuşturucu, 5 kilo uyuşturucu yakalattığı, bununla alakalı gerekli emniyet işlemlerinin, hukuki işlemlerin yapıldığı ve tutuklandığının haberlerini gördük. Burada gayet doğal bir insani tepki verdik. Allah bizlerden ırak eylesin, gençlerimizi toplumumuzu bu işten ıslah etsin korusun. Lakin bugün sabah 15 Temmuz şehitlerimize dua etmek için yola çıkarken bir haber metni karşımıza çıktı. Haliyle biliyorsunuz ki kötü haberler hemen WhatsApp'tan birbirlerine atılmaya başlar. AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı diye bir haberler yayın organları hemen empoze edildi. Tabi biz o an itibariyle hemen emniyet müdürümüz, savcımız gerekli işlemleri başlattık lakin biliyorsunuz ki anlık olarak bir haberin yayılma hızı yüz binlere ulaşıyor. Burada da beraberinde konu hemen tepki ve reaksiyon verdik. Gerekli işlemler de başladı. Hukuki süreçlerin de takipçisiyiz. Lakin bu işin peşine düşmezken biz bu işi konuşmayalım derken bir de dedik ki bu haberle alakalı başka haberler var mı diye taradığımızda bazı yayın organlarının da inanın sadece Talas Belediyesi Meclis Üyesi diye yaptığı haberleri esefle kınadığımızı da belirtmek istiyoruz" dedi.

"Hem AK Partimize hem de Talas Belediyemize bir itibar suikastıdır"

Okandan, yapılanların bir itibar suikasti olduğunu söyleyerek, "Bazı arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum basın mensuplarına. CHP'li meclis üyesi olduğunu açık yüreklilikle ifade eden haberleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bir ayıbımız varsa bizim de ayıbımızı ortaya koyun. Lakin ayıbımız yoksa da bu işi çamur atalım da AK Parti'ye, Talas Belediyesi'ne, bu teşkilata zarar veririz mantığındaki yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Her durumda her bilgiyi her ayrıntıyı giren bazı basın mensubu arkadaşlarımızın da özellikle bu haberlerde CHP'nin bile adını kullanmaktan imtina ettiğini de açık bir şekilde gördüğümüzü de ifade etmek isterim. Burada ne basın mensuplarımıza ben büyük bir saygısızlık yapıldığını görüyorum. Bu basın ilkelerine uymadığını görüyorum ve insani noktada da bu kabul edilemez bir konudur diyorum. Yoldan geçen iffetli, namuslu, düzgün dürüst bir insana sizin yakıştıracağınız herhangi bir yalan o insana karşı belki hayatı boyunca unutamayacağı en büyük yarayı oluşturur. Biz de her konuda büyük bir imtinayla, büyük bir itina ile var olmaya çalışan bir teşkilat olmak gayretindeyken tutup da AK Partili Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı diye haber yapanları esefle kınıyorum. Bunu geçtim, Talas Belediye Meclis Üyesi diye haber yapıp da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin zarar görmemesi için adını anmayanlara onları da kınıyorum. Bizim yanlışımız varsa biz her zaman buradayız ve yanlışımızla yüzleşmeye her zaman varız. Lakin aslı astarı olmayan hadiselerde de asla ne şahsımıza ne partimize ne de partimizin herhangi bir mensubuna yapılabilecek bir atıfı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, bunu da sizler vesilesiyle gündeme getirmek istedik. Özellikle tekrardan ben değerli hemşerilerimizden kamuoyundan saygımı ve özrümü dile getirmek istiyorum. Böylesi müstesna bir günün böylesi dualarla, böylesi hatıralarla anılması gereken bu günde bu açıklamayı yaptığımı gerçekten üzüntüyle yaptığımı da sizlere ifade etmek istiyorum. Muhakkak ki bir haberin ardına tekzibi de var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz ki yapılan bir haber 100 birime ulaşıyorsa tekzibi herhalde onun yüzde 5'ine ulaşıyordur. Doğru mu? Bu arada da biliyorsunuz ki herkes interaktif yaşıyor. Bir haberleri WhatsApp grupları oluyor, bina oturmasındaki arkadaşlar oluyor, lise arkadaşları oluyor herkes birbirine adeta değişik bir çarpanla bunu yayabiliyor. Yani biz buna ortalama 30-40 dakikada müdahale etmemize rağmen adeta yüzlerce insana ulaşmış bir konu ve bu beni gerçekten derinden yaraladı. Şu ortamda gönül isterdi ki 15 Tem muz etkinliklerinde o günü yad edelim sahada meydanlarda bir arada olalım istiyordum ama geldiğimiz noktada biz değerli belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla biz bir arada bu konunun hem AK Partimize hem Talas Belediyemize bir itibar suikastı olduğunun altını çizmek için sizler vesilesiyle kamuoyuna da bilgilendirme ihtiyacı duyduk" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ