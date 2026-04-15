Uzundere Mağdurları'ndan CHP'ye Çağrı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çözüm talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutları teslim edilmediği için mağdur olan hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çözüm bulmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini savundu.

"Yapacağız" denmesine rağmen 15 yıldır evsiz bırakıldıklarını kaydeden Uslu, "İzmir'i 'bizim kale' diye görüp 'nasıl olsa bunlar yine oy verir' rahatlığıyla hareket ediyorsunuz ama o iş artık öyle değil. Sayın Özgür Özel bu iş artık sizin işiniz. Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz. Kentsel dönüşüm konusu CHP'yi bu kadar yerle yeksan etmişken siz daha neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Uslu, muhatap bulamadıklarını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Genel Başkan Yardımcınız Gökan Zeybek ile genel merkezde konuşup problemleri anlattığımız, teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm dosyasını inceleyip bu işin çözümü için takipçisi olacağını söylediği günden bugüne 2 yıl geçmesine rağmen kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uzundere'ye gelip bir kere bizimle görüşmedi, konuşmadı. Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sizsiniz. Sayın Özgür Özel, artık bu sorunu görmezden gelemezsiniz. Uzundere'de yaşanan bu mağduriyet sadece yerel bir sorun değil, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğundadır."

Mağduriyetin gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Uslu, Özel'e "Gelin Uzundere'ye, bu insanlarla yüz yüze konuşun." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Özgür Özel, Politika, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:51:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.