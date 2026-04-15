Uzundere Mağdurları'ndan CHP'ye Çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutları teslim edilmediği için mağdur olan hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çözüm bulmasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini savundu.

"Yapacağız" denmesine rağmen 15 yıldır evsiz bırakıldıklarını kaydeden Uslu, "İzmir'i 'bizim kale' diye görüp 'nasıl olsa bunlar yine oy verir' rahatlığıyla hareket ediyorsunuz ama o iş artık öyle değil. Sayın Özgür Özel bu iş artık sizin işiniz. Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz. Kentsel dönüşüm konusu CHP'yi bu kadar yerle yeksan etmişken siz daha neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Uslu, muhatap bulamadıklarını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Genel Başkan Yardımcınız Gökan Zeybek ile genel merkezde konuşup problemleri anlattığımız, teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm dosyasını inceleyip bu işin çözümü için takipçisi olacağını söylediği günden bugüne 2 yıl geçmesine rağmen kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uzundere'ye gelip bir kere bizimle görüşmedi, konuşmadı. Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sizsiniz. Sayın Özgür Özel, artık bu sorunu görmezden gelemezsiniz. Uzundere'de yaşanan bu mağduriyet sadece yerel bir sorun değil, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğundadır."

Mağduriyetin gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Uslu, Özel'e "Gelin Uzundere'ye, bu insanlarla yüz yüze konuşun." çağrısında bulundu.