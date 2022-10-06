Vali Akbıyık: "2022 yılında 52 milyon tutarında destek aldık" - Son Dakika
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Vali Akbıyık: "2022 yılında 52 milyon tutarında destek aldık"

06.10.2022 11:42
Vali Akbıyık: "2022 yılında 52 milyon tutarında destek aldık"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya geldi.

Ankara'da temas ve ziyaretlerde bulunan Vali Akbıyık, Hakkari'de yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili konuları görüşmek üzere İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret etti. Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İller Bankası desteğiyle Hakkari Belediyesi tarafından 2022 yılı içerisinde 7 proje için toplamda 52 milyon tutarında destek alındığını söyledi. Vali Akbıyık, "Desteklerinden ötürü Bakanımız Murat Kurum ve genel müdürümüze teşekkür ederiz" dedi.

Ankara'da ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, "Misafirperverliğinden ve Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nın açılması yönünde vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İller Bankası, Yusuf Büyük, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Akbıyık: '2022 yılında 52 milyon tutarında destek aldık' - Son Dakika

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