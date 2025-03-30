Vali Akkoyun, Mardin\'de Bayramlaşma Törenine Katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Vali Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ile birlikte Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Mardinlilerle bayramlaştı.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Vali Akkoyun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Programa katılan vatandaşlar da Vali Akkoyun ve beraberindeki heyete bayram tebriğinde bulunarak, bu anlamlı günde kendileriyle bir araya gelmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MARDİN