Vali Aktaş, Eşme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Vali Aktaş, Eşme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Vali Aktaş, Eşme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Eşme ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

10.12.2024 09:14  Güncelleme: 09:16
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Eşme ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak ilçede faaliyet gösteren Gedik Piliç işletmesini ziyaret eden Vali Aktaş, burada Kaymakam Mustafa Görmüş, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'ten üretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Vali Aktaş, firmanın doğrudan 3500 kişiye istihdam sağladığını ifade ederek ülke ve il ekonomisine katkılarından dolayı Osman Gedik'e teşekkür etti ve 2023 yılında Uşak'ta Kurumlar Vergisinde yüksek beyanda bulunan ilk üç mükellef arasında olmalarından dolayı ve vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellef olmasından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Daha sonra Kolonkaya köyüne geçen Vali Aktaş, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ'ın ailesini evinde ziyaret etti. Şehit babası İbrahim Aydındağ ve annesi Ümmü Aydındağ ile sohbet ederek vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman şehitlere vefa duygularını iletip Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Altındağ'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diledi.

Ardından, yenileme çalışmaları tamamlanan ilçe stadyumu ve spor salonuna geçen Vali Aktaş, Milletvekili İsmail Güneş ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldıktan sonra Uşak 1. Amatör Lig'de mücadele eden Eşme Belediye Spor ile Uşak Üniversitesi Spor Kulübü futbol karşılaşmasını izledi.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Defterdarı Yüksel Ertekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent Güngör eşlik etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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