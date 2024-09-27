Vali Özkan: Manisa'nın mutluluğu için çalışacağız - Son Dakika
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Politika

Vali Özkan: Manisa'nın mutluluğu için çalışacağız

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Manisa'nın yeni Valisi Vahdettin Özkan, göreve başladı ve kalkınma ile vatandaş mutluluğu sözü verdi.

27.09.2024 11:43
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Vali Özkan'dan ilk açıklama: " Manisa'nın kalkınması ve vatandaşın mutluluğu için çalışacağız"

Manisa'nın yeni Valisi Vahdettin Özkan göreve başladı

Konya Valisiyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan Manisa protokolü tarafından valilik önünde karşılandı

MANİSA - Konya Valisiyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan Manisa Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreni ile görevine başladı. Tören mangasını selamlayarak Manisa'ya 'Merhaba' diyen Vali Özkan protokol üyeleriyle tek tek selamlaştı. Makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Özkan, tek hedeflerinin Manisa'nın kalkınması ve vatandaşın mutluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan Manisa Valiliği önünde törenle karşılanarak görevine başladı. Tören mangasını selamladıktan sonra Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu tarafından çiçek takdim edilen Vali Özkan protokol üyeleriyle tek tek tokalaşarak makamına çıktı. Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, "Şehzadeler şehri güzel Manisa'mıza hizmet etmenin gururu ve heyecanı içindeyiz. İdarenin bütün kamu kurum ve kuruluşları ile inşallah hep beraber Manisa'daki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere hedefe koşar adım gideceğiz. Temennimiz ve hedefimiz bu. Esas olan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun içinde idarenin sürekliliği, bütünlüğü içerisinde faaliyetlerimize devam edeceğiz ve bu çerçevede de hükümetimizin stratejik planları doğrultusunda her bakanlığımızın ilimizdeki belirlemiş olduğu planları hep birlikte değerlendireceğiz. Empati kültürü içinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hedefe odaklanmış halinde idarenin sürekliliği içinde bu faaliyetleri icra edeceğiz. Tek hedefimiz Manisa'nın kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması, insanların daha mutlu ve hizmete erişiminin sağlanması ve kendimizi hizmet alanların yerine koyarak bütün kamu görevlilerinin varlık sebebinin vatandaşa hizmet olduğu anlayışı içinde beraber Manisa'da hizmet etmiş olacağız. Daha önce Manisa'ya gelmedim. Manisa'ya hep beraber hem yaşayarak öğreneceğiz ve hizmet edeceğiz." dedi.

Vali Özkan daha sonra kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleriyle makamında görüştü.

Vali Özkan: Manisa\'nın mutluluğu için çalışacağız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Özkan: Manisa'nın mutluluğu için çalışacağız - Son Dakika

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