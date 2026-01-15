DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz - Son Dakika
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
15.01.2026 22:27  Güncelleme: 23:33
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
Van'da DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, trafikte seyir halindeyken durdurulan Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

Van'da DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

TRAFİKTEYKEN DURDURULDU

Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

NEDENİ: UZUN SÜREDİR ÖDENMEYEN BORÇLAR

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
Kaynak: İHA

DEM Parti, İpekyolu, Politika, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz - Son Dakika

SON DAKİKA: DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz - Son Dakika
