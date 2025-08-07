Van'da Evlat Nöbetine Müzik Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Van'da Evlat Nöbetine Müzik Tepkisi

Van\'da Evlat Nöbetine Müzik Tepkisi
07.08.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da eylemlerini "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla sürdüren aileler, bu süreçte slogan atmamayı tercih ederken, DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde çalınan müziğe tepki gösterdi.

Van'da eylemlerini "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla sürdüren aileler, bu süreçte slogan atmamayı tercih ederken, DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde çalınan müziğe tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'da başlattığı evlat nöbeti 107'nci haftasına girdi. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklamasında bulundu.

Daha önceki eylemlerde sık sık slogan atan aileler, "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla son 3 haftadır sessiz eylem yapıyor. Ancak eylemler sırasında daha önce sloganları bastırmak için müzik yayını yapan DEM Parti'nin bu uygulamaya devam etmesi ailelerin tepkisini çekti. Aileler, "Biz slogan atmıyoruz, siz de müzik çalmayın. Neden müzik açıyorsunuz? Biz buraya halay çekmeye gelmedik. Sessiz eylem yapıyoruz, siz de buna saygı gösterin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Eyleme katılan annelerden Nazlı Sancar, aileler olarak terörsüz bir Türkiye istediklerini belirtti. Sancar, "Zaten artık anneler ağlamasın, artık anneler gözyaşı dökmesin diyoruz. Yeter artık. Bu ülkeye şehit gelmesin. Askerlerimiz, polislerimiz, uzman çavuşlarımız artık ölmesin. Küçücük çocuklar dağlarda ölmesin. Artık bunu istiyoruz. Biz herkes için barış, huzur ve Türkiye istiyoruz. 7 yıldır bu kapıdayız, sadece evlat mücadelemizi veriyoruz. Biz burada sadece evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti'den hiçbir şey talep etmedik. Sadece hakkımız olan, canımızdan parça evlatlarımızı istedik ve son nefesimize kadar da buradayız. Evlatlarımız gelene kadar bütün anne ve babalar olarak bu kapıdan kalkmayacağız" dedi.

Dağdaki çocuklara da seslenen Sancar, "Gelin artık annelerinizin, babalarınızın kucağına dönün. Anneler, babalar artık ağlamasın. Terörsüz bir Türkiye oldu Allah'ın izniyle. Dağlarda ne yapacaksınız? Neden orada öleceksiniz? Kaldığınız yerden hayatınıza devam edin" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Türkiye, Terör, van, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'da Evlat Nöbetine Müzik Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Fenerbahçe’den yılın takası Fenerbahçe'den yılın takası
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı

14:52
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun’un diplomasını da kullanmış
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
19:34
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL
Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
19:19
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
19:06
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:57
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var
Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 14:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Evlat Nöbetine Müzik Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.