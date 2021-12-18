Üye Girişi
VAOB heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika

VAOB heyeti basınla bir araya geldi

18.12.2021 14:29
VAOB heyeti basınla bir araya geldi

Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Platformu, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Platformu, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıya Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Van Barosu, Diş Hekimleri Odası, Tabipler Odası, Van-Bitlis- Hakkari Eczacılar Odası, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası başkanları katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan VAOB Dönem Sözcüsü ve Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, söz konusu platformun bir süre önce kurulduğunu ve basınla ilk kez tanışma toplantısı düzenlediklerini söyledi. Açıklamalarında platformun amacına değinen Başkan Şahin, "Temel amacımız; demokratik ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında bir kent kültürü oluşturmak, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden akademik meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak, kentimize faydalı hizmetler üretmek, kentimizde barış, özgürlük, dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmaktır" dedi.

Van'ın her tür sorunuyla ilgili olarak çalışma içinde olacaklarını ifade eden Şahin, "VAOB olarak kentimizle ilgili gerek ulusal gerek uluslararası sorunlara mutlak surette değineceğiz. İyi şeylere iyi diyeceğiz, kötü şeyleri mutlaka eleştireceğiz ve kentimizle ilgili geleceğimizle ilgili bizden sonra topluma bir miras bırakmak amacıyla bu platformu oluşturduk. Platformumuzun başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının birer selamlama konuşması yaptığı toplantı, soru cevap ile sona erdi. - VAN

VAOB heyeti basınla bir araya geldi
VAOB heyeti basınla bir araya geldi
VAOB heyeti basınla bir araya geldi

Tabipler Odası, Van Barosu, Hakkari, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika VAOB heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:29 Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı
14:27 Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı
14:26 TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün
14:23 Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!
14:13 Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor
14:13 Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor
14:06 9 yıllık evlilerdi! Gece yarısı tartıştığı eşini av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü
14:05 Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor
14:01 2424 dindar seçmene soruldu! Erdoğan ve AK Parti'ye destek azalarak sürüyor
13:56 Kahramanmaraş'ta hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün         
14:27
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 14:35:30. #1.13#
SON DAKİKA: VAOB heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement