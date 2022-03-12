Vatan Partisi İzmir Olağanüstü Kurultayı yapıldı - Son Dakika
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Vatan Partisi İzmir Olağanüstü Kurultayı yapıldı

12.03.2022 15:39
Vatan Partisi İzmir Olağanüstü Kurultayı yapıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti olarak "üreticilerin milli hükümetini kurma" sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti olarak "üreticilerin milli hükümetini kurma" sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Doğu Perinçek, Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İzmir 3. Olağanüstü Kurultayı'na çevrim içi olarak katıldı.

Perinçek, konuşmasında Türkiye'deki üretim devriminde İzmir'in çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek dünyanın gündeminde de üretimin bulunduğuna işaret etti. Parti olarak "milli örgütlenme çağında" olduklarını ifade eden Perinçek, "Türkiye'nin önünde üreticilerin milli hükümetini kurma işi var, bu iş Vatan Partisinin işidir, zamanı da şimdidir. Partimiz tarihi görevini yapma koşullarındadır. Omuzlarımızdaki sorumluluk ağır ama bu sorumluluğu yerine getirecek kadrolara, programlara sahibiz." diye konuştu.

"İzmir'in geleceği parlak"

Kurultaya katılarak konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk ise Rusya Ukrayna savaşının, ABD'nin dünya üzerinde hegemonya kurma hedefini engellediğini savundu. Petrol ve gaz fiyatlarının politik sebeplere bağlı olarak yükseldiğini iddia eden Bolluk, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlaması gerektiğini aktardı.

İzmir'in öncü bir kent olduğunu söyleyen Bolluk, "İzmir'in geleceği parlak ama o da Vatan Partisi sayesinde olacak. CHP'yi görüyorsunuz bırakın Amerikancılıklarını belediyecilikleri bile gözümüzün önünde. Ceplerini doldurmak dışında bir dertleri yok." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen'in divan başkanlığını yaptığı kurultayda, mevcut il başkanı Çağdaş Cengiz tek aday oldu.

Vatan Partisi İzmir Olağanüstü Kurultayı yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vatan Partisi İzmir Olağanüstü Kurultayı yapıldı - Son Dakika


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