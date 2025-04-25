Vatandaşlar sordu Başkan Pekyatırmacı cevapladı - Son Dakika
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Politika

Vatandaşlar sordu Başkan Pekyatırmacı cevapladı

Vatandaşlar sordu Başkan Pekyatırmacı cevapladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hangi alanda çalışma yapmamız gerekiyorsa ayrım yapmadan çalışma yapıyoruz" dedi.

25.04.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hangi alanda çalışma yapmamız gerekiyorsa ayrım yapmadan çalışma yapıyoruz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete hizmetkar olmak' düsturuyla ve Milletle Bütünleşen Belediyecilik anlayışıyla organize edilen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlki Kelebekler Vadisi Parkı'nda gerçekleştirilen programın ikincisi Beyhekim Mahallesi Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirildi. Programda Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da yaşam kalitesine katkı sunan yatırımlar, yürütülen ve planlanan belediyecilik hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı programa katılan tüm vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek istişarelerde bulundu. Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.

"Teşkilatlarımızla birlikte sürekli sahadayız ve hemşehrilerimizle birlikteyiz"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın bütün Türkiye genelinde organize ettiği "Vatandaşı Soruyor Başkan Cevaplıyor" programlarının ikincisini Beyhekim Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," İlkini Kelebek Parkımızda, oradaki hemşehrilerimizle gerçekleştirmiştik. Çok güzel bir program oldu ve orada da gençlerimizle, hanımlarımızla tüm hemşerilerimizle bir arada olduk. Bugün de Beyhekim Mahallemizdeyiz. Biz tabii teşkilatlarımızla birlikte sürekli sahadayız, sürekli sizlerle birlikteyiz. Cumaları farklı mahallelerimizde Cuma programları yapıyoruz. Yine esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor, mahalle toplantıları ve halk günü yapıyoruz. Ayda en az iki kez belediyede mutlaka halk günü programı vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların ihtiyaçlarını, taleplerini almak noktasında birebir görüşüyoruz. Belediyede mümkün olduğu kadar en sık şekilde halk günü yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Hizmet için varız, hizmet için buradayız"

Belediyecilikte hizmette sınır olmadığını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Bugün Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte özellikle merkezde Meram ve Karatay Belediyelerimizle de çok güzel bir işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel belediyecilik hizmetleri noktasında çevreden altyapıya, park bahçelerden imar çalışmalarına varıncaya kadar çok farklı alanlarda hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bununla birlikte hemşehrilerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, hangi alanda çalışma yapmamız gerekiyorsa ayrım yapmadan çalışma yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, spora, kültüre, emniyete varıncaya kadar çok farklı alanlarda kurumlarımızla da işbirliği yaparak ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidermenin gayreti içerisindeyiz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle bütün mahallelerimizde sağlık ocakları ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları açıyoruz. Milli Eğitimimizle birlikte okul ihtiyacı olan yerlerde okul planlamaları yapıyoruz. Yine okul dışı öğrenme ortamı olarak tanımladığımız bugün burada bulunduğumuz binanın üst katlarında faaliyet gösteren atölyeler gibi okul dışı öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Sporla ilgili hem spor okulları faaliyetleri hem de spor kulübümüzün faaliyetleriyle tüm gençlerimize farklı alanlarda spor yapma imkanı sunuyoruz. Belli bir branşa ilgisi, yeteneği varsa profesyonel anlamda da lisanslı sporcular olarak hem ülkemizi temsil eden milli sporcu olmaları yolunda onlara destek oluyoruz. Şehrimizi, ilçemizi temsil eden ve çok farklı branşlarda da çok güzel başarıları elde eden sporcularımızın yetişmesine fırsat tanıyoruz. Tabi ihtiyaçlar sınırsız, mutlaka ne yaparsak yapalım her şeyi çözmek, her şeyi yaptık, tamamladık, bitirdik demek mümkün değil. Hayat devam ettiği sürece mutlaka ihtiyaçlarımız da devam edecek. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da biz elimizden gelen en iyi şekilde, gayret ederek en hızlı şekilde, en iyi şekilde bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AK Parti belediyelerinin anlayışı hizmet belediyeciliğidir. Biz hizmet için varız, hizmet için buradayız. Teşkilatımızla birlikte, kurumlarımızla birlikte hizmet için çalışıyoruz ve bu noktada da hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın teveccühünü her zaman kazanıyoruz" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vatandaşlar sordu Başkan Pekyatırmacı cevapladı - Son Dakika

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