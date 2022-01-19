Üye Girişi
Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika

Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor

19.01.2022 13:26

Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor Vatandaşlar, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını düşünüyor "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıysanız karşı olmanızın üç nedeni nedir?

Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor

Vatandaşlar, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olmasından dolayı Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını düşünüyor

ANKARA - "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıysanız karşı olmanızın üç nedeni nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15'i "Avrupa Birliği üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil", yüzde 14'ü "AB başarısız bir birlik, yakında dağılır" ve yüzde 33'ü "AB zaten bizi üye kabul etmez" cevabını verdi.

Türkiye-AB mali iş birliği çerçevesinde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarıyla yürütülen projelerin etki ve sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin yapıldığı Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme Teknik Destek Projesi-Faz 3 kapsamında 'IPA Deneyim Paylaşım Semineri' düzenlendi. Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "IPA fonlarını Türkiye'de en etkin şekilde kullandığımızdan emin olabilirsiniz. IPA, Avrupalı bir Türkiye'nin, Türkiyeli bir Avrupa Birliği'nin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım. Dolayısıyla IPA fonlarını en etkin şekilde kullanmak ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak hepimizin sorumluluğu. Şu ana kadar Türkiye'ye 9.2 milyar avroluk bir kaynak aktarıldı. Türkiye bu kaynakları tarımdan sanayiye, ulaştırmadan çevreye, tüketicinin korunmasından insan haklarına birçok alanda kullandı" dedi.

Sonuç odaklı izleme sürecini ısrarla sürdürdüklerini söyleyen Kaymakcı, "Yapılan IPA projelerinin kalıcı olması, sürdürülebilir olması ve her yapılan projeden çıkarılacak sonucun başka bir projede bize yeni bir başlangıç sunmasını hedefliyoruz. Bu amaçla da IPA fonlarını en etkin şekilde kullanmayı ve ortak çıkarlarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

2021-2022 yılları için önemli projeler sunulduğunu ve 2021 yılı için sadece 16 projenin kabul gördüğünü, bunun da tutarının 210 milyon avro olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Bu Türkiye gibi önemli büyük aday ülke için çok düşük bir rakam. Önceki yıllarda Türkiye'ye tahsis edilmiş aşağı yukarı rakamların üçte birine denk geliyor. Biz 2022 yılından itibaren bu fonların önceki yıllardaki düzeyine dönmesini bekliyoruz. Bu çünkü hepimizin yararına olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, konuşmasının ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci kapsamında yaptırılan ankete ilişkin sonuçları paylaştı. Anket sonuçlarına göre "Türkiye'nin AB üyeliğinin Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz?" ve "Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 97'si evet derken, yüzde 3'ü ise hayır dedi. AB üyeliğinin Türkiye'ye size göre en fazla yarar sağlayacağı üç alanı ise vatandaşlar, 'Daha güçlü demokrasi, vize serbestisi, daha nitelikli yaşam standartları' olarak seçti.

"Türkiye'nin AB üyeliğine karşıysanız, karşı olmanızın üç nedeni nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15'i "AB üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil", yüzde 14'ü "AB başarısız bir birlik, yakında dağılır" ve yüzde 33'ü "AB zaten bizi üye kabul etmez" cevabını verdi. "Türkiye'nin AB'ye üye olacak yönetsel ve kurumsal kapasiteye ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 79'u evet cevabını verdi.

"Mevcut koşullarda AB'nin Türkiye'nin üyeliğini kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 96'sı hayır cevabını verdi. "AB, Türkiye'yi üye yapma konusunda sizce en çok hangi üç konuda endişe/şüphe/ kararsızlık duymaktadır?" sorusuna ise vatandaşların üç cevabı 'Türkiye'nin toprak ve nüfus büyüklüğü, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması, Türkiye'nin demokratik standartları' şeklinde oldu.

Düzenlenen programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor
Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor
Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika


Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
18:45 Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşların yüzde 33'ü AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement