Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Politika

Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da İBB'ye ait Kent Lokantısı'nın örtülü reklamını yaptığı iddiasıyla Vedat Milor hakkında savunma istedi. Söz konusu gelişmeyi canlı yayında öğrenen CHP Lideri Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi.

07.03.2025 11:17  Güncelleme: 11:42
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantası'nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında öğrendi.

ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

Haberi duyunca adeta şaşkına dönen CHP Lideri, "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama mekrema ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var. Yetişmiyoruz, yetişemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

NE OLDU?

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un YouTube kanalında yayınladığı "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiğini öne sürerek, mercek altına aldı.

GELİR DURUMUNU GÖSTEREN EVRAKLAR İSTENDİ

Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti. Talep yazısında, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi'nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

KENT LOKANTASI'NI ÖVME GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'na göre, Milor'un videosunda Kent Lokantası'na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir "örtülü reklam" niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi.Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

MİLOR'A İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

"HİÇBİR KURUMDAN ÖDEME ALMADIM"

Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını vurgulamış, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" demişti.

Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • aref karaca:
    Milletin parası ile kent lokantası açıyorsunuz millete orada milletin parası ile yemek satıyorsunuz çok güzel ticaret yapıyorsunuz böyle bir ticaret yer yüzünde hiç bir yerde yoktur sanırım bu millette bedavadan yemek yiyoruz diğe seviniyor akıl akıl gel sikime takıl 51 97 Yanıtla
  • Semih Öz:
    kent lokantasında asrın projesi gibi yıllardır haber ve polimik konusu gibi habire önümüze koyuyorsunuZ. belediyelerde nasılki yıllardır halk ekmek varsa. kent lokantası da aynısı. Bu neyin siyaset projesi gibi habire konuşup duruluyor 95 49 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Artık bu iktidar cami duvarına işler oldu. 81 47 Yanıtla
  • 124212421:
    milletçe sandığı bekliyoruz 80 40 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Sayın milor o kent lokantası senin bu kent lokantası benim habire kent lokantalarını geziyor, neden acaba? 48 35 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    adamın mesleği o mesleği 33 25 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Neden zorunuza gidiyor arkadaş? Madem belediyenin görevi bu ise, neden diğer belediyeler yapmıyor? Hortumcu belediyeler, İBB nin halk için yaptığı lokantaları, ve şahsım hükümetinin bir çay ve bir simitinin parasına adam dört çeşit yemek yiyor. Açlığa terk edilen emekli karnını burada doyuruyor. Mübarek Ramazan gününde Allah korkusuda kalmamış. 28 5 Yanıtla
  • k K:
    kapasi kopalilan Adnan Menderesin muhalefet i susturma yöntemini kulanmanoz sizin sonunuzu getirir dikat edin patron 12 17 Yanıtla
  • Fikri :
    Vedat Milor çıkarı olmasa ?urdan ?uraya gitmez. Bunu herkes böyle bilsin. Kendisini ÇOK iyi tanırız.. 9 13 Yanıtla
  • 205622:
    bademler kent lokantalarıni da kapatsın 9 8 Yanıtla
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