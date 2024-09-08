Venezuela'da Muhalefet Adayı İspanya'ya Sığındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Venezuela'da Muhalefet Adayı İspanya'ya Sığındı

Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarılan muhalefetin adayı Edmundo Gonzlez, İspanya'ya sığındı. Gonzlez'in ülkeyi terk ettiği sırada Venezuela ve Arjantin arasında tansiyon yükseldi.

08.09.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da Temmuz ayında yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarılan muhalefetin adayı Edmundo Gonzlez, ülkesinden ayrılarak İspanya'ya sığındı.

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik cezai soruşturmada seçimleri kazandığını savunan muhalefetin adayı Edmundo Gonzlez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkarılmıştı. Venezuela hükümeti, muhalif aday Gonzlez'in ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gonzlez'in birkaç gün önce "kendi isteğiyle" Karakas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu. Rodriguez, Venezuela yönetiminin de güvenli geçiş konusunda mutabık kaldığını ve ardından Gonzlez'in ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ise Gonzlez'in kendi talebi doğrultusunda İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkeden ayrıldığını ifade ederek İspanya hükümetinin tüm Venezuela halkının siyasi haklarına bağlı olduğunu bildirdi. Gonzlez'in avukatı ise yaşananları doğrulayarak daha fazla detay vermedi.

Venezuela güçleri Brezilya Büyükelçiliğini kuşattı

Gonzlez'in ülkeden ayrıldığı sıralarda ise Venezuela ve Arjantin arasında tansiyon yükseldi. Venezuela güvenlik güçleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı 6 muhalif ismin sığındığını iddia ettiği başkent Karakas'taki Arjantin adına temsilcilik yürüten Brezilya Büyükelçiliğini kuşattı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, elçilik binasında terör eylemlerinin planlandığını savundu. Venezuela hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Brezilya'nın Arjantin'in Venezuela'daki diplomatik yetkilerini temsil etme yetkisini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, Maduro ve yardımcısına yönelik terör saldırıları planlandığına ilişkin kanıtların ortaya çıkarılmasının ardından harekete geçmek zorunda kalındığı kaydedildi.

Brezilya'dan Arjantin'e yeni temsilci seçilmesi talebi

Brezilya tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu görevi yürütmek üzere bir başka ülke belirlenene kadar Arjantin'in Venezuela'daki çıkarlarını temsil etmeye devam edeceği bildirildi. Ayrıca açıklamada, Arjantin'in diplomatik tesislerinin dokunulmazlığı vurgulandı.

Arjantin'den kınama

Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Resmi konutumuzda kalan sığınmacılara yönelik her türlü müdahale ya da kaçırma girişimi uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde kınanacaktır. Bu gibi eylemler Maduro yönetiminde temel insan haklarına saygı gösterilmediği inancını pekiştirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'nın söz konusu eylemi Şili, Uruguay ve Paraguay tarafından da kınandı. Venezuela ve Arjantin'in diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Arjantin ülkedeki diplomatik faaliyetlerini Brezilya aracılığıyla yürütmeye başlamıştı.

2 bin 400 kişi de gözaltına alınmıştı

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinden bu yana siyasi kriz yaşanıyor.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzlez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyururken, sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzlez'in seçimin galibi olduğu ifade edildi. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Venezuela, Politika, Tansiyon, Arjantin, İspanya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela'da Muhalefet Adayı İspanya'ya Sığındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:59 Narin’in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta böyle görüntülendi
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
12:41 Bakan Şimşek: 20024’de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz Bakan Şimşek: 20024'de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz
12:27 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır
12:00 Sezgin Baran Korkmaz’dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti
11:42 Brezilya’da seçim yarışındaki başkana büyük şok Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 15:23:46. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da Muhalefet Adayı İspanya'ya Sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement