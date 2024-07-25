TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı: 2024 yılında 6,2 milyar lira özel usulsüzlük cezası kesildi

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "2024 yılının ilk altı ayında 851 bin 293 mükellefe 6,2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmiştir. Bu tutarın 1,7 milyar lirası itiraz edilmeden tahakkuk etmiş ve 468 milyon lirası aynı dönemde tahsil edilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Muş, kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Deprem bölgesine yönelik vergi affı getirilmesi ve diğer ödemelerin ötelenmesine yönelik bir çalışmanın olup olmadığına yönelik soru üzerine Muş, Komisyonun bu alanda bir yetkisi olmadığını, konunun hükümetin uhdesinde olduğunu söyledi.

Muş, "Hükümet yetkililerinden aldığım bilgi, bir uzatmaya gitmeyecekleri yönünde. Deprem bir mücbir sebep ilan etme halidir ancak depremin etkilerinin ortadan kalkmasıyla beraber mücbir sebebin ortadan kalktığını, beyannamenin verilebildiğini, belge ve kaydın tutulabildiği dile getiriliyor. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu değil ama sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu, onu bilemiyorum. Şu an hükümetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim." diye konuştu.

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik yurt dışı çıkış harçları konusunda bir esneklik sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki soruya da Muş, şöyle yanıt verdi:

"Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor, bunlar istisna kapsamında."

Kayıt dışı ekonominin vergilendirilememesi ve verginin tabana yayılamaması sorununu çözmek için hangi önlemlerin alındığına ilişkin eleştirileri anımsatan Mehmet Muş, şunları söyledi:

"Yasamayla alakalı da bizim milletvekili olarak aldığımız tedbirler var ama genel itibarıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin araştırılması ve bunların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, hukuki düzenlemeler ve idari düzenlemeler olarak iki şekilde ifade edilebilir. Kayıt dışılıkla mücadele konusunda hazırlanan eylem planlarıyla belirlenen alanlarda çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Geçmiş dönemde özellikle vergi yükünün toplandığı bazı alanlara yönelik Parlamentonun da önemli düzenlemeleri olmuştur. Geçtiğimiz dönem akaryakıt sektörüne yönelik düzenlemeler yapılmış, 2021 yılında akaryakıt kaçakçılığı büyük ölçüde önlenmiştir."

Muş, teklifle kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlanacağını belirterek, "Bu bağlamda, günlük hasılat tespitlerinin yapılması, gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının caydırıcı bir seviyeye getirilmesi, kayıt dışı çalışanlara vergi ziyanın artırımı uygulanması, başkasının banka hesabını kullananlara ve kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi, başkasına ait POS cihazı kullananlara ve bunu kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gibi düzenlemeler bu kanun teklifi kapsamında da yapılmaktadır." diye konuştu.

Mehmet Muş, "Kadın kooperatiflerine muafiyet sağlayacak mısınız?" yönündeki soruya da, "Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatifler, sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, yönetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi şartıyla kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyette kadın-erkek kooperatifi ayrımı bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

"2024 yılı için usulsüzlük cezalarından birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından ne kadarı tahsil edildi?" sorusuna üzerine de Muş, "2024 yılının ilk altı ayında 851 bin 293 mükellefe 6,2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmiştir. Bu tutarın 1,7 milyar lirası itiraz edilmeden tahakkuk etmiş ve 468 milyon lirası aynı dönemde tahsil edilmiştir. Kesilen ceza tutarının 4,5 milyar lirası ihtilaflı olup henüz kesinleşmemiştir. 2024 yılının ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarı ise 1 milyar 217 milyon Türk lirasıdır." bilgisini paylaştı.

Muş, vergi cezaları ve diğer cezalardaki tahakkuk ve tahsilat oranlarının ne olduğu konusunda ise şunları kaydetti:

"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacağın ilgili yıl içindeki tahsilat oranı bulunmamaktadır. Bu tablolarda bunların yanı sıra önceki yıllardan gelen ve içinde tahsil kabiliyetini yitirmiş alacaklar da bulunmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla kümülatif genel bütçe geliri olan vergi cezaları, yargı para cezaları, idari para cezaları dahil olmak üzere toplam idari para cezaları tahakkuk bakiyesi 576,9 milyar Türk lirasıdır. 30 Haziran 2024 itibarıyla vergi cezalarının yaklaşık yüzde 59,5'inin yani 343 milyon Türk lirasının tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır. Vergi cezaları özelindeyse tahsil edilmesi gereken 375 milyar liranın yaklaşık yüzde 70'inin yani 263 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yoktur. Kalan tutarın bir kısmı yapılanma kanunları içerisinde taksitler halinde ödenmektedir. Bir kısmıyla ilgili yargının yürütmeyi durdurma kararları vardır, bir kısmıyla ilgili tahsilat çalışması da devam etmektedir. 2024 yılı için tahakkuk eden cezalara karşılık bu yıl içinde tahsil edilen tutarlar dikkate alındığında bu oran ortalama yüzde 25 civarındadır."

DEM Parti'li Sakık'a "uyarı cezası" verildi

Teklifin maddeleri üzerine söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, muhalefet partilerinin grup önerisinin görüşülmesi sırasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında hiç tasvip etmedikleri bir olay yaşadıklarını söyledi.

Parlamentoda çifte standart olduğunu öne süren Sakık, daha önce bir Meclis Başkanvekili ile AK Parti'li bir milletvekili tarafından DEM Parti Grubuna yönelik sinkaflı ifadeler kullanıldığını ancak bunların tutanaklara geçirilmediğini iddia etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kürsüdeki konuşması sırasında, kendilerine söylendiği iddia edilen sinkaflı kelimeleri açıkça kullanan ve tekrar eden Sakık'ı uyardı, mikrofonunu kapattırdı.

Sakık'a, AK Parti'li milletvekillerinin de tepki göstermesi üzerine Bozdağ, birleşime ara verdi. Arada, AK Parti'li milletvekilleri kürsüye yürüyerek Sakık'a sert tepki gösterdi. DEM Parti ile bazı muhalefet partisi milletvekilleri araya girerek, Sakık'ı kürsüden uzaklaştırdı.

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sakık tarafından sarf edilen sözlerin İçtüzüğe göre süküneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olduğu gerekçesiyle uyarma cezası verdiğini bildirdi.

Genel Kurulda vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.