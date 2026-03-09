Von der Leyen'den İran ve Ukrayna Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli. Bu rejim kendi halkına ölüm yaşattı ve baskı dayattı. 17 bin genci katlettiler" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 9-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen yıllık AB Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. İran'daki çatışmaya ilişkin tartışmalar sürerken asıl noktanın kaçırıldığını ifade eden Von der Leyen, "Avrupa'nın odaklanması gereken, mevcut durumun gerçekliğidir. Yani dünyayı, bugün gerçekte olduğu gibi görmek. Açık olmak istiyorum; İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli. Bu rejim kendi halkına ölüm ve baskı yaşattı. 17 bin genci katlettiler. Bu rejim, bölgede füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılmış vekil güçleri aracılığıyla yıkıma ve istikrarsızlığa neden oldu" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinde kutlandığını söyleyen Von der Leyen, "Onlar, bu anın özgür bir İran'a giden yolu açabileceğini umuyor. Bence İran halkı, özgürlüğü, onuru ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Kendi Avrupa yolumuzu inşa etmemiz gerekiyor"

Savaşın enerji, finans, ticaret ve ulaşım alanlarında istenmeyen sonuçlar doğurduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı, savaşın uzun vadeli etkisinin ise uluslararası kurallara dayalı düzenin geleceği konusunda ortaya çıkan varoluşsal sorular olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Kaotik bir dünyadan geri çekilebileceğimiz ve kendimizi izole edebileceğimiz fikri, sadece bir yanılsamadır. Bugün yaşananlar, önümüzdeki yıllar boyunca dış politikamızı şekillendirecek ve bunu anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski dünya düzeninin geçmişte kaldığını ve Avrupa'nın artık bu eski düzenin koruyucusu olamayacağını söyleyen Ursula Von der Leyen, "Müttefiklerimizle birlikte kurduğumuz kurallara dayalı düzeni her zaman savunacağız, fakat artık çıkarlarımızı savunmanın tek yolu olarak yalnızca buna güvenemeyiz. ya da bu kuralların bizi karşı karşıya olduğumuz tehditlerden koruyacağını varsayamayız. Bu nedenle kendi Avrupa yolumuzu inşa etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Dünyanın bütün kıtalarında ülkeler egemenliklerini korumak istiyorlar"

Bir kez daha AB'nin karar alma sürecindeki reform ihtiyacına gönderme yapan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Doktrinimiz, kurumlarımız ve karar alma süreçlerimiz, halen günümüz dünyasına uygun mu?" diye sordu. Ursula Von der Leyen, "Kurduğumuz sistem, uzlaşma ve mutabakat arayışıyla, iyi niyetle tasarlanmıştı. Fakat bugün şu soruyu sormalıyız. Bu sistem, jeopolitik bir aktör olarak güvenilirliğimizi artırıyor mu yoksa bizi engelleyen bir unsur haline mi geldi?" dedi.

Avrupa'nın bağımsızlığı için dünya genelinde ortaklıklarını derinleştirmek, çeşitlendirmek ve tek bir tedarikçiye bağımlı olmamak zorunda olduğunu ifade eden Von der Leyen, birliğin savunma ve ticaret alanında attığı adımlardan övgüyle söz etti. AB Komisyonu Başkanı, "Küresel büyümenin neredeyse üçte ikisi, ABD ve Çin'in dışında gerçekleşiyor. Dünyanın bütün kıtalarında ülkeler, kendi yerlerini arıyor. Herhangi bir etki alanının parçası olmak istemiyor, sadece refah içinde yaşamak ve egemenliklerini korumak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Ursula Von der Leyen, Orta Asya'dan Afrika'nın kalbine, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar bu ülkeler için doğru ve güvenilir ortak olarak Avrupa'nın öne çıktığını söyledi.

"Avrupa, başka yerlerde ne olursa olsun, Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecek"

Ukrayna'yı ise hem Avrupa'nın ilk savunma hattı hem de müstakbel bir AB üyesi olarak gördüklerini söyleyen Von der Leyen, "Avrupa, başka yerlerde ne olursa olsun, Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

AB'nin Ukrayna'ya verdiği taahhütleri de yerine getirmek zorunda olduğunu kaydeden Von der Leyen, "Burada söz konusu olan şey yalnızca güvenilirliğimiz değil, aynı zamanda güvenliğimizdir. Bu nedenle bizim için son derece açık bir şey var. Ukrayna'ya 90 milyar euroluk krediyi sağlayacağız" dedi. - BRÜKSEL