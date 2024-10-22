Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1 Milyonu Geçti

Politika

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, "2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime dahil edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı 230 binken, 2024- 2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 13 bin 435 öğrenci eğitim öğretime dahil edilmiştir. Bu rakam eğitim çağındaki tüm yabancı nüfusun yüzde 79,80'inine tekabül etmektedir." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mete, komisyona, " Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan öğrencilerin okul durumları, sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar" hakkında sunum yaptı.

Tüm yabancı uyruklu öğrencilerin hizmetlerden yararlanması ve sosyal uyumlarının sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Mete, 2014 yılına kadar geçici barınma merkezlerinde eğitim hizmetlerinin verildiğini ancak artan göçle birlikte geçici eğitim merkezlerinde faaliyetlerini yürüttüklerini anlattı. Mete, "Geçici eğitim merkezlerinde Suriyeli çocuklar kendi eğitim modeline göre eğitim aldılar. Çünkü o günkü şartlarda göç eden nüfusun ülkelerine geri gideceği varsayılıyordu. Daha sonra Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonuyla ilgili bir karar alındı." diye konuştu.

Geçici eğitim merkezlerinin de zaman içinde fonksiyonunu tamamlayarak kapatıldığını ifade eden Mete, 2020 yılından sonra bütün Suriyeli öğrencilere Türk okullarında ve Türk eğitim sistemine göre eğitim verildiğini kaydetti.

Eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Mete, "2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime dahil edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı 230 binken, 2024- 2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 13 bin 435 öğrenci eğitim öğretime dahil edilmiştir. Bu rakam eğitim çağındaki tüm yabancı nüfusun yüzde 79,80'nine tekabül etmektedir." diye konuştu.

Mete, Türkiye'de eğitim öğretime devam eden yabancı öğrenciler arasında ilk sırayı Suriye uyrukluların aldığını da ifade etti.

"559 Filistinli çocuk Türk okullarına kaydedildi"

AB kaynaklı PIKTES Projeleri'nin, yabancı öğrencilerin eğitime erişiminin sağlanmasının yanında Türk öğrencilerin de eğitim ve öğretim kalitesinin korunmasını amaçladığını vurgulayan Mete, "Bu kaynak aynı bölgede ve okulda eğitim alan öğrencilerimizin hizmetine sunulan bir kaynak. Bu fonların yüzde 51 yabancı uyruklu, yüzde 49 Türk öğrenci olacak şekilde harcanmasına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mete, savaş mağduru olan Filistinli çocuklara da hizmet verdiklerini, 559 Filistinli çocuğun Türk okullarına kaydedildiğini bildirdi.

Kota uygulamasına değinen Mete, 475 okulda yüzde 50'nin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci olduğunu, bu okullardan şartları uygun olanların eşleştirilen diğer okullara taşınma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Uslu, göçün her zaman gündemde ve doğru yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade ederek, çocuklara, ırkı, dini ve ailesiyle ilgili bir sıfatla bakılamayacağına ve hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmaması için herkesin çaba harcaması gerektiğine dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise çocuklar söz konusu olduğunda herkesin iş birliği içinde çalışmasının elzem olduğunu belirtti.

Bakanlığın projelerini anlatan Ökten, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, mesleki eğitim ile Aile Okulu projelerinin gündemlerinde yer aldığını kaydetti.