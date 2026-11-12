Yalçın Topçu: İsrail hükümetinin açıklamaları, içine düştükleri derin acziyetin açık bir itirafı - Son Dakika
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Yalçın Topçu: İsrail hükümetinin açıklamaları, içine düştükleri derin acziyetin açık bir itirafı

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CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve seviyesiz açıklamaları, işledikleri ağır insanlık suçlarının ve...

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve seviyesiz açıklamaları, işledikleri ağır insanlık suçlarının ve içine düştükleri derin acziyetin açık bir itirafıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve seviyesiz açıklamaları, işledikleri ağır insanlık suçlarının ve içine düştükleri derin acziyetin açık bir itirafıdır. On binlerce masum sivili, kadını ve çocuğu katlederek Gazze'yi açık hava hapishanesine ve harabeye çeviren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir zihniyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına söz söyleme hakkı da haddi de yoktur. Kendi kanlı sicillerini ve soykırım politikalarını örtbas etmek için hakaretlere sığınanların bu beyhude çabaları, tarihin ve insanlık vicdanının önündeki mahkumiyetlerini asla değiştiremeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir tehdide ve karalama kampanyasına boyun eğmeden, zalimlerin yüzüne hakikati haykırmaya ve mazlumların yanında dimdik durmaya kararlılıkla devam edeceğini her platformda ifade etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanDışişleri BakanlığıYalçın TopçuDiplomasiPolitikaİsrailSon Dakika

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SON DAKİKA: Yalçın Topçu: İsrail hükümetinin açıklamaları, içine düştükleri derin acziyetin açık bir itirafı - Son Dakika
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