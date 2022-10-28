Mahkemedeki görüntüleri gündem olan CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor - Son Dakika
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Mahkemedeki görüntüleri gündem olan CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor

28.10.2022 13:06

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yolsuzluk suçlamasıyla görevinden alınmasının ardından mahkemede hakime tepki gösterdiği ve Salman'ın göreve iade edilmesini istediği görüntüleri gündem olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke hazırlandığı ve dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği bildirildi.

Yalova'dan belediye başkanlığı yaptığı sırada yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan ve yerine kayyum atanan Vefa Salman'ın davası önceki gün görüldü. Davada CHP'li vekillerin mahkeme heyetine yönelik sert tutumu gündeme oturdu. O isimlerden biri de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dı. Başarır hakkında ise daha önceki bir olay nedeniyle fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.

TEHDİT SUÇLAMASIYLA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçlamasından fezleke düzenledi. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesince 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEBİ

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu öne sürüldü.

Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" değerlendirmesinde bulunuldu. Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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