Yalova\'da Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Verme Başladı

Politika

Yalova'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

YALOVA - Bulgaristan genel seçimleri için Yalova'da kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler ve Altınova ilçesi Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 2 sandıkta dijital oylama gerçeleştiriliyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, Bulgaristan'da yaşanan zorunlu göçün üzerinden 35 yıl geçtiğini hatırlattı. Bulgaristan erken genel seçimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Özgür, "Toplam sandık sayımız tüm Türkiye'de 22 ilde 168 sandık. Bulgaristan Türklerinin kaderi belirleniyor bugün. Her yerde olduğu gibi seçim süresi saat 07.00'de başlayarak akşam 20.00'de son bulacak. Yalova'mızda da tüm gayretlerimizi seferber ederek 4 sandık açılmasına vesile olduk. Akşam saat 20.00'ye kadar herkesi sandığa gelerek oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bu Bulgaristan Türkleri birliği ve geleceği için çok önemli bir seçim. Dolayısıyla herkes 5'er, 10'ar dakika zaman ayırarak lütfen sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın" diye konuştu.

Sebile Sert ise vatandaş olarak oyunu kullandığını ve tüm Yalova'daki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya beklediklerini söyledi.