Yaman, OVP'de sosyal güvenlik ve sağlık politikalarına yönelik eleştirilerini sıraladı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) sosyal güvenlik alanına hiçbir yenilik sunulmadığını, bu alanda hiçbir reform ve düzenleme yaklaşımının bulunmadığını öne sürdü.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni OVP'de sosyal güvenlik sisteminin bir sosyal hak mekanizmasından çok "kamu maliyesi ve harcama kontrolü perspektifiyle" değerlendirildiğini savundu.

Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulması sözünün pek çok kez verildiğini ancak yerine getirilmediğini, yeni OVP'de de bu sözün verildiğini anlatan Yaman, Türkiye'de 9,5 milyon kişinin "yaşlı statüsü" taşıdığını, tek başına yaşayan 2 milyon yaşlının 4'te 3'ünü kadınların oluşturduğunu belirtti.

Bakım süreçlerinin yaşlı kadınlar için daha öncelikli olduğunu kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Bugün uygulanan evde bakım yardımı, engelli ve yaşlılara yönelik yatılı bakım, huzurevi hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, gündüzlü bakım gibi uygulamalar sadece parçalı sosyal yardım ve hizmetlerdir. Birçoğu, gelir ölçütüne dayalı olan hizmetlerdir. Oysa gerçek ihtiyaç, kişinin bakım riskini sosyal güvence altına alan, hak temelli ve evrensel bir güvence modelidir."

Yeni Parti'li Yaman, bakım sigortası sisteminde hak verilirken yaşa ve yoksulluğa değil, kişinin bakım ve destek ihtiyacına bakılmasını, bakıma bağımlılık ve bağımsız yaşam güvencesinin kurulması gerektiğini söyledi.

Yeni OVP'deki sağlık politikalarına eleştiriler yönelten Yaman, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorunlarına da değindi.

Aile hekimlerinin birçok problem yaşadığını ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) kiraların "fahiş bir şekilde arttığını" savunan Yaman, 2025'te 1000 ASM yapılması sözünün verildiğini, ancak bu sözün tutulmadığını ileri sürdü.

Evde sağlık ve palyatif bakım alanı için yeterli personel istihdam edilmesini isteyen Yaman, sağlık çalışanı atamasında tasarruf yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni OVP'de sosyal güvenlik alanına hiçbir yenilik sunulmadığını, bu alanda hiçbir reform ve düzenleme yaklaşımının bulunmadığını iddia eden Yaman, İstanbul merkezli düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonlarına da tepki gösterdi.