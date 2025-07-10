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Politika

Yapay Zeka Raporu Yolda

10.07.2025 11:11
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TBMM Komisyonu, yapay zeka soruşturmasını takip ediyor, yasal altyapı için kapsamlı rapor hazırlıyor.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Komisyonumuz da bu süreci yakından takip etmekte, hazırlanacak kapsamlı raporla gerekli yasal altyapının oluşturulmasına katkı sunmaktadır. Amacımız, ülkemizde yenilikçi teknolojileri desteklerken olası toplumsal zararların önüne geçmektir." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Dönmez, son günlerde yaygın şekilde kullanılan bir yapay zeka ürünüyle ilgili yaşanan sorunların, teknolojinin hukuk ve etikle uyumlu şekilde geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

Bu alanda hem kullanıcı haklarını hem de kamu güvenliğini koruyacak sağlam çerçeveler oluşturmanın kritik önem taşıdığını ifade eden Dönmez, bu doğrultuda, şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı düzenlemeler yapılabileceğini vurguladı.

Dönmez, "Ayrıca yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanılması süreçlerinde etik kurulların rolü güçlendirilmelidir. TBMM bünyesinde kurulan komisyonumuz da bu süreci yakından takip etmekte, hazırlanacak kapsamlı raporla gerekli yasal altyapının oluşturulmasına katkı sunmaktadır. Amacımız, ülkemizde yenilikçi teknolojileri desteklerken olası toplumsal zararların önüne geçmektir." diye konuştu.

"Rapor tamamlanarak Meclisimizin açılmasıyla birlikte Meclis Başkanlığına sunulacak"

Fatih Dönmez, komisyonun son toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatarak, rapor yazım çalışmalarına ilişkin bilgi de verdi.

Rapor yazım sürecinde kamu ve özel sektörden pek çok kurumun yanı sıra ilgili uzman kişilerden görüş aldıklarını ve kapsamlı anketler gerçekleştirdiklerini anlatan Dönmez, "Bu çalışmaların sonucunda raportörlerimiz kısa süre içinde taslak nihai raporu tamamlayacaktır. Ardından komisyon üyelerimizin de görüş ve önerileri alınacak, sonrasında rapor tamamlanarak Meclisimizin sonbahar döneminde açılmasıyla birlikte Meclis Başkanlığına sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Raporun, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'deki etkilerini çok yönlü ele alan kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayan Dönmez, raporda, hem fırsatları hem de riskleri değerlendirdiklerini; toplumsal, hukuki, ekonomik ve etik boyutlara ilişkin detaylı analizlere yer verdiklerini kaydetti.

Bugünü olduğu kadar geleceği de gözeten vizyoner bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Dönmez, "Raporumuz, kamu politikalarına yön verecek nitelikte somut öneriler içerecek ve bundan sonra yapılması gereken mevzuat değişikliklerine sağlam bir temel oluşturacaktır." bilgisini paylaştı.

Nihai metin tamamlandığında kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını aktaran Dönmez, "Amacımız, Türkiye'nin bu alanda güçlü, güvenli ve rekabetçi bir konumda olmasına katkıda bulunmaktır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Fatih Dönmez, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Hukuk, Medya, Son Dakika

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