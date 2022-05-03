Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım - Son Dakika
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Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım

03.05.2022 23:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde yapımcısı gözaltına alınan ve mültecilere karşı provokatif mesajlar içerdiği açıklanan filmin çekim masraflarını kendisinin üstlendiğini açıkladı. Özdağ, filmi bizzat sipariş ettiğini de belirterek "Yapım masraflarını karşıladım, senaryoyu onayladım" dedi. Filmin yapımcısı Hande Karacasu ve bir kişi bugün gözaltına alınmıştı.

Sessiz İstila adlı kısa filmi yayınlanan Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

HANDE KARACASU'YA SAHİP ÇIKTI

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sessiz İstila belgeselini yapan Hande Karacasu polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendiriliyor. Hande Karacasu yalnız başına değildir."

Ümit Özdağ 'Sessiz İstila' adlı kısa filme destek çıktı: Yapım masraflarını ben karşıladım

"YAPIM MASRAFLARINI BEN KARŞILADIM"

Filmin masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Özdağ, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Hande Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."

Ümit Özdağ 'Sessiz İstila' adlı kısa filme destek çıktı: Yapım masraflarını ben karşıladım
Ümit Özdağ
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Son Dakika Politika Yapımcısı gözaltına alınan 'Sessiz İstila' filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım - Son Dakika


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