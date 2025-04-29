Yargı Reformu: 264 Faaliyet Belirlendi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Ocak'ta açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirlediklerini belirterek, "Belirlediğimiz her bir faaliyeti önümüzdeki dönemde kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, HSK daire başkanları ve üyeleri, bakanlık birim amirleri, Cumhuriyet başsavcıları ile Adli Yargı Adalet Komisyonları başkanları da yer aldı. Bakan Tunç, toplantıda adalet teşkilatının ihtiyaçlarını değerlendireceklerini belirterek, "Daha güçlü, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi için yaptığımız ve planladığımız çalışmaları istişare edeceğiz. Uygulamada karşılaşılan sorunları konuşacağız, çözüm önerilerini hep birlikte istişare edeceğiz" dedi.

'BÜTÜN TEMEL KANUNLARI YENİLEDİK'

Yargı alanında yapılan yasal düzenlemelere değinen Tunç, "80 yıldan bu yana uygulanan; ancak artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu gibi bütün temel kanunları yeniledik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 23 Ocak'ta açıklanan ve hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemizde 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirledik. Belgeyle; kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk, idari yargı süreçlerinin etkinliğinin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması amaçları kapsamında belirlediğimiz her bir faaliyeti önümüzdeki dönemde kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu kapsamda ilk aşamada ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmak için hazırladığımız önerilerimizi, milletvekillerimizin takdirlerine sunduk. Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğini artıracak kanun taslağı önerimizi de hazırladık, yakın zamanda milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Bu yıl içerisinde, kısa vadede gerçekleştirmeyi planladığımız; adalet hizmetlerinin zamanında, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasını amaçlayan önemli faaliyetleri hayata geçireceğiz. Bakanlığımız bünyesinde 'Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı', Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde 'Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi', adalet komisyonları bünyesinde 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği' büroları oluşturacağız. Dijital dönüşüm projeleri ve hukuk eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştireceğiz. İstinaf kanun yolu aşamasında da hedef süreler belirleyeceğiz. Adalet komisyonlarına, adalet dairelerinin iş durumu ile işleyişiyle ilgili, hakimler hakkında rapor yazma yetkisi verilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'2 YILDA 3 BİN 369 HAKİM, SAVCI ATAMASI YAPTIK'

Bakan Tunç, hakim ve savcı adaylarının mesleki niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara dikkat çekerek, "Mevzuat çalışmalarımızın ve yeni uygulamalarımızın yanında, yargı teşkilatımızın fiziki imkanlarını her geçen gün artırdık. 2002'de sadece 78 müstakil adliyemiz varken, bugün bu sayıyı 382'ye çıkardık. 569 bin 59 metrekare olan kapalı alan miktarını ise 6 milyon metrekareye ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte de yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 Yılı Yatırım Programımızda; 68 adliye, 7 adli tıp binası, 120 mahalde adalet personeli konutu ve 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası, 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Bu kapsamda; 2 bin 483 konutu teşkilatımıza kazandırdık. 2002 yılında 19 bin 349 olan hakim ve savcı sayımızı 25 bin 695'e çıkardık. Son 2 yılda 3 bin 369 yeni hakim, savcı ataması yaptık. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesini artırmak için de öncelikle hukuk fakültesine girişte başarı sıralamasını önce 190 binden 125 bine, en son da 100 bine yükselttik. Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer reformumuz, ilkini bu yıl gerçekleştireceğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'dır. İlkini eylül ayında ikincisini de geçtiğimiz hafta sonu yaptık. Bu sınavla; avukat, hakim, savcı olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan sonra hakim, savcılığı tercih edenlerin staj dönemini daha verimli geçirerek mesleklerine daha iyi hazırlanabilmeleri için Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda son 2 yılda 2 bin 76 hakim ve savcı yardımcısını adalet teşkilatımıza dahil ettik. Ayrıca hakim, savcı yardımcılığı sistemi öncesi alımını gerçekleştirdiğimiz 2 bin 566 hakim savcı adayı bulunuyor" diye konuştu.

'ORTALAMA GÖRÜLME SÜRELERİ KISALDI'

Tunç, atılan adımların olumlu neticelerinin alınmaya başlandığına işaret ederek, "Son 2 yılda 3 bin 38 ilk derece mahkemesi kurduk. Geçen yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ ve Denizli ile bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. Son 2 yılda 47 adli istinaf dairesi, 14 idari istinaf dairesi kurduk. İstinaf mahkemelerimizin iş yükünü göz önüne alarak daire ve üye sayılarını artırarak yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Son 2 yılda 357 yeni ihtisas mahkemesi faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak adına denetim mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Teftiş Kurulu'ndaki müfettiş sayısını artırdık. Yargı teşkilatımız, ilk derece, istinaf ve temyiz olmak üzere 2023 yılında 12 milyon 537 bin dosyada karar verilmişken, 2024 yılında ise yüzde 11 artışla 13 milyon 900 bin dosyada karar vermiştir. Şu an Cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 950 bin, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 766 bin, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 346 bin, temyiz mahkemelerinde ise 475 bin olmak üzere, toplam 11 milyon 538 bin derdest dosya bulunmaktadır. Faaliyete geçirdiğimiz yeni mahkemeler ile atadığımız hakim ve savcılarla karara bağlanan dosya sayılarındaki ortalama görülme sürelerinin de kısaldığını görmek memnuniyet vericidir. Bu kapsamda ortalama görülme süreleri; ceza mahkemelerinde 265 günden 228 güne, hukuk mahkemelerinde ise 251 günden 231 güne düşmüştür" açıklamasında bulundu.