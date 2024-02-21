Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

21.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:12
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 19-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti

Ziyarette, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra yargı alanındaki iş birliği konusunda da görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti

Toplantıya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr da katıldı.

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