Yargıtay Başkanı Akarca, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısını kabul etti

Politika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 19-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra yargı alanındaki iş birliği konusunda da görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr da katıldı.