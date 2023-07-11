Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi

11.07.2023 16:44

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in davetlisi olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ulu Önder Haydar Aliyev'in anıtı ve müzesi ziyaret edildi. Ayrıca, Yargıtay heyeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ile bir araya geldi. Akarca, konferansta yaptığı konuşmada dijitalleşme çağında olduklarını ve sınır ötesi suçlarla mücadelede elektronik altyapının önemine vurgu yaptı. Program çerçevesinde Nahçıvan'da Atatürk anıtı, Şehitler Sokağı, Haydar Cami ve diğer turistik yerler ziyaret edildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet; 9-11 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in davetlisi olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi

YARGITAY HEYETİNDEN NAHÇIVAN ÇIKARMASI

Ulu Önder Haydar Aliyev'in anıtını ve hayatını yansıtan müzeye gerçekleştirilen ziyaretin ardından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yetkili temsilcisi Fuad Necefli ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi

"DİJİTALLEŞME ÇAĞINDAYIZ"

"Azerbaycan ve Türkiye Savcılıklarının Sınır Ötesi İşbirliği" konusunda konferansa katılan Akarca; "Günümüzde dijitalleşme çağındayız, birçok konuda sınır ötesi suçlar işlenmekte. Bununla ilgili elektronik altyapı kurularak soruşturmaların etkin ve delillerin hukuka uygun toplanması, suçluların adalete hızlı bir şekilde teslim edilmesi ve mahkemelerin adalete uygun şekilde yargılama yaparak hızlı bir şekilde karar vermesiyle yargılama sonuçlanacaktır." dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi

Program çerçevesinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nahçıvan şehrinde dikilen anıtı, Şehitler Sokağı ve şehit olan Türk ordusu askerleri anısına dikilen anıt, Haydar Cami, Ashâb-ı Kehf, Han Sarayı, Bayrak ve Zafer Müzesi ziyaret edildi.

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Yargıtay, Nahçıvan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika


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