Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı

Politika

Cinsel organına 80 volt elektrik verip her şeyi anlattırmışlar

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dün itibarıyla dolması nedeniyle Yüksek Mahkemenin yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

4. TURDA 3 İSİM YARIŞACAK

5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde adaylar 3 turda da 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Bu sonuçla yarın Yargıtay Başkanlığı seçimleri için 4. tur oylama yapılacak. Seçim, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek.

İlk turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

3. turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 110

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10

4. TURDAN DA SONUÇ ÇIKMAZSA NE OLACAK?

İlk üç oylamada sonuç alınmadığında seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.