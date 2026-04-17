Yavaş: Soruşturmalara Karşı Dava Açacağım
Yavaş: Soruşturmalara Karşı Dava Açacağım

17.04.2026 14:42
Mansur Yavaş, hakkında 6 soruşturma izni verildiğini belirterek, kamu malına zarar verenlerle mücadele edeceğini söyledi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana 6 iddia konusu ile ilgili olarak soruşturma izni kararı verildiğini belirterek, "Çalmadım, çaldırmadım. Çalanın da karşısında durdum, durmaya devam edeceğim. Kamu malına el uzatan herkesle mücadele edeceğim" dedi.

Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavaş, "Biz yargılanmaktan korkmuyoruz. Ama usule uygun adil bir şekilde herkese uygulanan hukukla yargılanmak, soruşturulmak istiyoruz. Müfettişler belediyeye geliyor, şikayet konusunu bildiriyor ve incelemelerini yapıyor. Ancak son zamanlarda bu incelemelerin sonucu bize bildirilmiyor. Bekliyoruz, 45 gün içerisinde soruşturma bittikten sonra bize bir şey gelmiyorsa diyoruz ki 'herhalde biz temiz çıktık.' Oysa bu raporu elimize alıp, belediye meclisine bizi itham edenlere bunu göstermek istiyoruz" dedi.

'DANIŞTAY'A İTİRAZ HAKKIMIZ VAR'

Yavaş, kendi yaptıkları şikayetlerde de aynı durumu yaşadıklarını belirterek, "Şikayet ettiğimiz konularda da sonucu bilmiyoruz. Şikayet ettiğimiz bir görevli, eski belediye başkanı eğer gelen müfettiş soruşturmaya gerek görmediğini gösteriyorsa bizim Danıştay'a itiraz etme, cezalandırılmasını talep etme hakkımız var. Biz istiyoruz İçişleri Bakanlığı'ndan bu soruşturmaların sonuçlarını bildirin, Danıştay'a itiraz edelim. 3-4 defa dilekçe vermemize rağmen sonuçlar bize bildirilmiyor. Biz de itiraz hakkımızı kullanmayınca eski döneme ait bütün suçlar zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla bize bunu vermeyen görevliler de suç işliyorlar" diye konuştu.

'BİZ PARA YEMİYORUZ'

Yavaş, müfettişlerin bazı uygulamalarına ilişkin de "Herhangi bir konuda belediyeyi incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Soruşturma evrakını veriyoruz. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş. Anlıyoruz ki, diyorlar ki 'Ya bir şey bulamadın mı? İllaki senin bir şey bulman lazım. Git tekrar iyi bir incele bakalım ne bulabilirsin?' Ne bulacaksınız ki? Yok. Biz para yemiyoruz. Haram yemiyoruz. Bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 2019'dan bu yana 6 iddia konusu ile ilgili olarak soruşturma izni kararı verildiğini belirtti. Bu soruşturma izinlerinin konularını paylaşan Yavaş, konser soruşturmasına değinerek, "Müfettiş geldi, inceledi. Raporunda Mansur Yavaş'la ilgili hiçbir şey yok. Tekrar savcılığın talebi üzerine bir daha geldi. 'Başsavcılığın talebi üzerine yapılan 2'nci denetimde denetim görevini ihmal ettiği gerekçesiyle soruşturma izni verilmiştir. 'Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir usulsüzlük veya kamu zararı tespiti yapılmadığı anlaşılmakla birlikte; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine' deniliyor. Madem bir şey yok niye soruşturma izni veriyorsunuz?" dedi.

'KENDİ DÖNEMİMDE 11 ŞİKAYETİM OLDU'

Yavaş, "Zimmetime para veya mal geçirmedim. Kimseyi irtikap etmedim ettirmedim. Rüşvet almadım. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Herkes bilir ki benim bürokratlarım, çalışanlarım hakkında herhangi bir iddia ortaya atılırsa kendim savcılığa başvuruyorum, aklanmasını sağlıyorum. Bu konuda kendi dönemimde 11 adet savcılığa şikayetim oldu. Sayın iktidar; siz neyin peşindesiniz. Uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorum. Bugüne kadar hakkımda Beypazarı dahil tek bir yolsuzluk soruşturması açılmamışken bu kadar zorlama, bu kadar temelsiz gerekçelerle başlatılan soruşturmalarla mı bizi hizmetten alıkoyacaksınız. Bugüne kadar Ankaralıya nasıl hizmet ettiysek bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tür girişimlerle ne bizi yolumuzdan döndürebilirsiniz ne de bu millete hizmet etmemizin önüne geçebilirsiniz" diye konuştu.

'ADALETLİ DAVRANMALARI KONUSUNDA İKAZ BEKLİYORUZ'

Yavaş, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Ben Sayın Bakana görevinde yeni olduğu için mülkiye müfettişlerinin yaptıkları bu soruşturmalarda adaletli davranmadıklarını anlatmak için bugün bu basın toplantısını yapıyorum. Sayın Bakanım; umuyorum ki mülkiye müfettişlerini siyasi davranmamaları, adaletle davranmaları hususunda uyarır ve ikaz edersiniz diye bekliyorum. Çalmadım, çaldırmadım. Çalanın da karşısında durdum, durmaya devam edeceğim. Kamu malına el uzatan herkesle mücadele edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Mansur Yavaş, Politika, Kamu, Son Dakika

