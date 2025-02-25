Yavaş ve İmamoğlu, Ümit Özdağ\'ın Annelerini Ziyaret Etti

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu ve Zafer Partisi üyeleri de katıldı.

"Bu tür uygulamaların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, "Daha önce Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Bugün de annesine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Bizim beklentimiz, tutukluluğun bir tedbir niteliğinde olması ve delilleri karartma imkanı olmaması nedeniyle Özdağ'ın tahliye edilmesi yönünde. Bu tür uygulamaların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz. Haksız bir tutuklama olduğuna şüphemiz yok. En kısa sürede tahliye edilerek ailesinin ve partisinin başına dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Asla partide bölünmüşlük, ayrışma olmayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ön seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, "Ön seçim yapılacak. Asla partide bölünmüşlük, ayrışma olmayacak. Seçime katılmayacağım ama desteklerimiz her zaman olacak. Güzel günler hepimizi bekliyor" dedi. - ANKARA