Yavuz Ağıralioğlu, başka partiye mi geçiyor? Canlı yayında yanıtladı

Kılıçdaroğlu ve HDP iddialarına çok kızdı: Bunu diyen namussuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMDEN SONRA DAHA SAĞLIKLI DEĞERLENDİRECEĞİM"

"İstifam zorunlu hale gelmişti, söylemlerimle partime yük olmaya başlamıştım" diyen Ağıralioğlu, bundan sonraki süreçle ilgili de konuştu. Başka bir partiden teklif almadığını söyleyen Ağıralioğlu, "Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim. Benim böyle bir gündemimin olmadığının bilinmesini isterim. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Vatanınıza bağlısınız, aidiyetiniz ne olursa olsun." dedi.

"PARTİMDEN HÜZÜNLE, ÜZÜNTÜYLE AYRILIYORUM"

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İYİ Parti ailesine, bana gösterdikleri ilgiyle sonsuz teşekkür ediyorum. Siyaset böyle sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına getiren şey söylediğimiz yol ayrımıdır. İlkelerimi çiğnerken millete sevgili olabilseydim yine bir ilkesizlik yapabilirdim. Sözüyle iradesini, iradesiyle birleştirmiş bir millet evladı. Partimden hüzünle, üzüntüyle ayrılıyorum.

"İYİ PARİ HAKARETE UĞRAMIŞ İNSANLARIN PARTİSİDİR"

Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim. Ben kendimi partimdeki arkadaşlarıma, partime yük olmaktan çekiliyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı ifade ettim. 4 sefer görev değişikliğim oldu, 2'sini basından öğrendim. Basından öğrendiğinizde kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Genel Başkan pazartesi günü randevu istedim. Detay vermedim. Sebebi şu; nihayetinde bir beraberliğimiz oldu, bize tercih edilen görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı partime yük olmadığını düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü olmadım. Ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. İYİ Parti hakarete uğramış insanların partisidir.

Genel başkan dahil ithamın iftiranın her yüküyle karşılaştı. Ben kem söz etmem, hukuk var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadelede partiden ziyade içine düşürüldüğü durumdan ve bizi mecbur bırakan bu durumdan rahatsızım. Bir hayal kurduk. Bunu milletimizle buluşturmak basittir. Bu ucube sisteminde savrulmasıdır."