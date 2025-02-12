Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi

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Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştıran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi. Ortada son derece samimi ve insani bir tablo olduğunu belirten Zengin, "Bir genci tebrik etmek nasıl yargıyı etkilemek olabilir ki?" diye sordu.

12.02.2025 23:27  Güncelleme: 23:51
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 30 Ocak'ta düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırmıştı.

"YEĞENİM HİÇ OLMAZSA SİZE BİR SELAM VERSİN"

Kura töreninde mikrofonu alan Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama... Benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demiş ve bu tavrı AK Parti cephesinde bile tepkilere neden olmuştu.

Yeğenini Erdoğan tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ: HİÇBİR HAKİM VE SAVCI İLE İLGİLİ YER KURASINA DAHİL OLMADIM

Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM) Genel Kurulu'nda yaşananlara ilişkin muhalefet partilerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Yerinden söz alan Zengin, "Ben bu kadar yıllık milletvekilliği sürecinde hiçbir hakim ve savcı ile ilgili yer kurasına dahil olmadım." dedi.

"ORADAKİ GENÇLERİN TAMAMI HAKİM VE SAVCIYDI"

Zengin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Evet, doğrudur. Benim kardeşimin oğlu hakim oldu. Ben bu törene gittiğim zaman oradaki gençlerin tamamı hakim ve savcıydı. Bir sınavı geçmişler, mülakatı geçmişler, dönemsel sınavlarını geçmişler. Bitirme sınavını da vermişler. Artık kura ile hangi şehirde görev yapacakları belli olacak. Teknik olarak baktığımızda kurumsal bir seremoniden değil, bir törenden bahsediyoruz. Ben yerimde oturduğumda, hiç bundan bahsetmediğimde bir sorun yok ama sadece kendisini tebrik ettiğimde bunun bir problem olduğunu söylüyorsunuz.

"ORTADA SON DERECE SAMİMİ, İNSANİ BİR TABLO VARDIR"

İnsanlar hayatta kendi yaşadıklarından yola çıkarak tepkiler verirler, refleksler gösterirler. Kendim hakimlik sınavına başvurmuş ama başörtülü fotoğraf verildiği için evrakları iade olunmuş, sınava dahi girememiş bir insanım. O sınava bizi almayanlar laik Cumhuriyet adına bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Genç bir insanın başarısını lütfen gölgelemeyiniz. Ortada son derece samimi, insani bir tablo vardır, insani...

"BİR GENCİ TEBRİK ETMEK NASIL YARGIYI ETKİLEMEK OLABİLİR Kİ?"

Oraya gelen bütün gençler hakkıyla bu sınavı kazanmışlardır. Onları da asla kimsenin gölgelemeye hakkı yoktur. Nedir burada yani bir genci tebrik etmek nasıl yargıyı etkilemek olabilir ki? Yapılan bu saldırıların hepsi reddediyorum."

Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis\'te eleştirilere yanıt verdi

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Son Dakika Politika Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mehmet Malatyalı Yıldırım:
    Sana göre samimi gittiği her yerde krallar gibi saltanat sürecek ndn çünkü amcaya selam verdi kendi makamından büyük bir makamda tanıdık var bunu herkesin gözüne soktun sağır sultan bile biliyor artık evet diğerleride savcı hakim onlarda bu ülkenin evlatları ama Ankara'da dayıları olmayan evlatlar 132 191 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Bundan AKP lilerin bile hosnut olmadığına yemin edebilirim 78 175 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    ak parti teşkilat üyesi olarak nefret ediyorum 49 113 Yanıtla
  • Tatar9515:
    hakkımız haram olsun kim oy verdiysede 35 90 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    ampüller den normal seyler 100 6 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    NORMALDİR AKEPE BU 89 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    hemen istifa edin biktik sizin rezilliklerinizden akp nin muhteşem kadrosu 87 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlara Hiç Birşey Olmaz Para Var Kapıyı Açarlar Ülkede Kan ağlasın 74 4 Yanıtla
  • A25.semih:
    diyer gençleri kim teprik edecek ya o genç mülakat a elenip intihar eden ne olacak Özlem hnm 43 2 Yanıtla
  • Diyego Can:
    son döneminiz iyi günleriniz gelecek dönem görüşürüz 38 2 Yanıtla
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